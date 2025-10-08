Стройка полувека

2 млрд руб. выделено на завершение строительства Главной канализационной насосной станции (ГКНС) №3 и коллектора №26 в Ижевске. Трубу протяженностью 10,8 км начали возводить еще в Советском Союзе, но ближе к его распаду, в 1989 году, стройку заморозили. Работы возобновились только в 2023 году. В частности, инфраструктурный объект снизит нагрузку с насосной станции №1 на 30% и обеспечит сброс сточных вод с микрорайонов на улицах Берша и Ракетной. Эксперты считают, что канализационная сеть увеличит градостроительный потенциал столицы Удмуртии. Сдать ГКНС №3 планируется осенью 2027 года.

На завершение строительства Главной канализационной насосной станции (ГКНС) №3 и коллектора №26 в Ижевске из федерального и регионального бюджетов выделили почти 2 млрд руб. Об этом сообщили в горадминистрации. Сейчас подрядчик восстанавливает герметичность коллектора: санирован 1 км из запланированного в этом году 1,6 км. На объекте ежедневно трудятся 12 человек: работы проводятся на глубине до 3 м.

«Вместе с возведением новых микрорайонов возрастает и потребность в новом коллекторе, так как нагрузка на существующую систему очень высокая,— рассказал глава Ижевска Дмитрий Чистяков.— Подрядчикам предстоит санировать более 10 км трубопровода. Работы идут в графике».

Строительство ГКНС №3 и коллектора №26 началось в 1984 году. Однако через пять лет работы приостановили из-за отсутствия финансирования: оборудование законсервировали. При приемке работ оказалось, что герметичность коллектора нарушена. К завершению строительства вернулись в 2020 году: была разработана проектно-сметная документация (ПСД), тогда работы оценивались в 1,4 млрд руб. Достройка началась в 2023 году. Ввести насосную станцию и коллектор в эксплуатацию планируется осенью 2027 года.

Трубопровод начинается в поселке Октябрьском в Завьяловском районе и заканчивается в микрорайоне «Костина мельница» в Ижевске (здесь и расположена ГКНС №3). Общая протяженность трубы составляет 10,8 км, диаметр — 1600-2000 мм. «Через ГКНС №3 будут сбрасываться сточные воды с новых микрорайонов на улицах Берша и Ракетной. Таким образом обслуживающая сейчас их насосная станция №1 разгрузится на 30%»,— добавил господин Чистяков. Проектная мощность ГКНС №3 — 256 куб. м в сутки.

Сейчас в городе действует две ГКНС — №1 и №2. На начало строительства первая работала на пределе возможностей, вторая — находилась в предаварийном состоянии. «Реализация проекта <...> позволит на 10% снизить затраты на аварийный ремонт технологического оборудования и трубопроводов централизованной системы водоотведения города»,— говорится в сообщении.

Генеральным подрядчиком выступает компания ООО «РКС-НР». Основным видом деятельности компании является «Строительство жилых и нежилых зданий». Контракт на возведение сооружений ГКНС № 3 и коллектора № 26 был заключен в апреле 2023 года. Учредителем организации является федеральное автономное учреждение (ФАУ) «РосКапСтрой».

В июле 2023 года глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным отмечал, что запуск этих объектов позволит увеличить градостроительный потенциал столицы Удмуртии. «Это для Ижевска ключевые объекты: ГКНС-3 и коллектор №26. Крайне важные объекты, которые дают возможность увеличить наш градостроительный потенциал на 2 млн кв. м жилья»,— сказал господин Бречалов.

Председатель комиссии Общественной палаты Удмуртии по ЖКХ, безопасности и общественному контролю Александр Евсеев отметил значимость коллектора и насосной станции для дальнейшего увеличение объемов строительства нового жилья. «Канализационная сеть будет функционировать на микрорайоны по ул. Ракетной и около Завьяловского района <...> будут появляться возможности для частного сектора. Это достаточно важный для города объект, который требуется и требовался раньше»,— резюмировал эксперт.

