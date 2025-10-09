Спрос на новые авто в Башкирии вырос на 38% с начала года

По данным «Авито Авто», спрос на новые автомобили в Башкирии с начала года вырос на 38,4%. Больше всего посетители платформы по итогам июля-сентября рассматривали автомобили Evolute, Solaris, JAC, Jetour и УАЗ. Среди моделей наибольшим спросом пользовались Evolute i-PRO, Solaris HC, Solaris KRX, Solaris KRS и LADA Niva Legend Bronto.

Сильнее всего вырос спрос на Geely (+57,2%), Evolute (+37,8%), Changan (+35,8%), LADA (+34,2%) и Chery (+33,7%).

«Мы наблюдаем плавный рост спроса на новые автомобили в России. Для этого есть несколько предпосылок: это умеренное снижение ключевой ставки, скидки и спецпредложения от дилеров, которые распродают скопившиеся остатки прошлого года. По нашим ожиданиям, в последнем квартале этого года тренд на постепенное улучшение ситуации на рынке продолжится за счет отложенного спроса, сформировавшегося в предыдущие месяцы»,--прокомментировал Никита Ивахненко, руководитель направления «Новые авто» в «Авито».

Олег Вахитов