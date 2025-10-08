Гладков: «16 тысяч детей отдохнули в Крыму и Краснодарском крае»

В Белгородской области завершилась летняя оздоровительная кампания для детей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в этом году 16 тыс. школьников из региона отдохнули за счет федеральных средств в лагерях и санаториях Крыма, Краснодарского края, Республики Дагестан и Московской области.

По данным областного правительства, на прошлой неделе в крымские лагеря выехали 600 детей из Борисовского, Шебекинского, Вейделевского, Краснояружского и Ракитянского районов, а также города Белгорода. «Конечно, в первую очередь мы стараемся отправлять детей из приграничных территорий, но в течение лета ездили и другие школьники, из всех муниципалитетов. До конца октября запланирован еще один выезд. Очень благодарен всем принимающим сторонам за гостеприимство и заботу о наших детях»,— подчеркнул господин Гладков.

Всего, по итогам летней кампании, отдохнули и оздоровились более 77 тыс. детей. Из них около 63 тыс. — на территории региона, в 399 пришкольных лагерях, шести загородных стационарных лагерях и 232 лагерях труда и отдыха. Еще 14 тыс. школьников провели лето за пределами региона.

Приоритетное право на выезд сохраняется за детьми из приграничных районов, участниками СВО, детьми из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также относящимися к льготным категориям. Формированием групп занимаются муниципальные межведомственные комиссии, деятельность которых контролируют главы муниципалитетов.

Решение об отправлении детей Белгородской области в безопасные регионы было принято из-за сохраняющейся угрозы обстрелов. В организации участвовали Правительство РФ, Минпросвещения и Минспорта РФ, РЖД, МЧС, Красный Крест и волонтеры. Ранее региону был выделен 1 млрд руб. из федерального бюджета на организацию летнего отдыха для школьников.