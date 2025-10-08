Пермская компания оспаривает решение медвуза о расторжении контракта на реставрацию исторического здания

Арбитражный суд Уральского округа оставил без движения кассационную жалобу ООО «Проектно-строительная компания “Рестюнион”». Как следует из материалов дела, общество оспаривает решения первой и апелляционной инстанции, которыми были оставлены без удовлетворения требования общества к Пермскому медицинскому университету. ООО оспаривало решение вуза об одностороннем отказе от исполнения контракта. Договор на 93,2 млн руб. между сторонами касался реставрации и ремонтных работ по сохранению объекта культурного наследия, памятника истории Пермского края «Суд окружной». Здание, которое расположено на перекрестке улиц Луначарского и Петропавловской, было построено в XIX веке. С 1874 года там размещался окружной суд, а после революции 1917 года — окружной трибунал. В 1922 году объект был передан медфакультету Пермского университета.

Согласно условиям контракта от 26 июля 2023 года, подрядчик должен был выполнить капитальный ремонт кровли, фасадов, дверных и оконных заполнений, входных групп, отмостки, архитектурной подсветки здания. Работы предполагалось завершить к 30 ноября 2024 года. 21 октября медицинский университет принял решение об одностороннем расторжении контракта, поскольку у «Рестюнион» была приостановлена лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. Еще до этого стороны подписали акты приемки-передачи работ на сумму свыше 42 млн руб.

Требуя признать решение незаконным, ООО указывало, что на период приостановления деятельности лицензии готово предоставить субподрядчика, у которого есть все необходимые документы. Кроме того, 24 ноября 2024 года действие лицензии было восстановлено. По мнению истца, университет был не вправе в одностороннем порядке отказываться от исполнения контракта, поскольку лицензия ему была выдана бессрочно, а приостановление ее деятельности не означает отсутствия таковой.

Суды в итоге согласились с доводами университета, что «Рестюнион» не предприняло своевременных и разумных действий для подтверждения соответствия лицензионным требованиям. В условиях ее приостановки исполнять контракт истец не имел права. Арбитражный суд Уральского округа предложил ООО устранить нарушения, которые препятствуют принятию жалобы к производству, до 30 октября текущего года.