«Тенденция к сокращению машиномест продолжится и в дальнейшем»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как регулируется площадь предусмотренного в проекте пространства для парковки.

На класс нового бизнес-центра влияют несколько факторов. Расположение, инженерное оборудование, важны также подземный паркинг и количество машиномест. Еще недавно считалось, что чем больше парковочных мест в бизнес-центре, тем он привлекательнее для арендаторов. Но после пересмотра нормативов в 2024 году в новых проектах закладывают в среднем в два с половиной раза меньше парковочных мест на арендную площадь, чем требовали нормы десятилетней давности, посчитали эксперты Commonwealth Partnership и Rublevo Business Park.

Парковочный коэффициент в существующих деловых центрах Москвы классов Prime, A и B составляет одно место на 77 кв. м арендуемой площади. Но в новых проектах, которые будут сданы в 2025–2026 годах, эта цифра еще меньше — одно место на 99 «квадратов». По данным экспертов, количество парковочных мест в строящихся бизнес-центрах Москвы варьируется от 53 до 1280 и более. Такой разброс говорит о том, что универсальной формулы нет. А девелоперы, со своей стороны, отмечают, что в каждом проекте необходим индивидуальный анализ пассажиропотока и транспортной доступности. Вероятно, тенденция к сокращению машиномест в офисных центрах продолжится и в дальнейшем. Многие девелоперы уже сейчас закладывают в проекты возможность трансформации парковочных пространств под другие нужды в будущем.

