Ozon займется инвестициями

Маркетплейс выходит на рынок инвестиций, развивать это направление в 2026 году планирует Ozon (MOEX: OZON). Управляющая компания «Озон управление активами» зарегистрирована в конце июля, после площадка рассчитывает получить брокерскую и депозитарную лицензии, об этом “Ъ FM” рассказали в пресс-службе маркетплейса. Среди продуктов — возможность вложений в паевые инвестиционные фонды и цифровые финансовые активы.

Сможет ли маркетплейс завоевать доверие клиентов? Эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов уверен, что первое время небольшой размер управляющей компании может тревожить вкладчиков: «У Ozon есть все шансы стать серьезным игроком, не наравне, но, по крайней мере, конкурируя за того же клиента, за которого с ними будет бороться Т-банк. Это какие-то, очевидно, динамичные люди из больших городов, представители среднего класса, которым все это интересно и которые пытаются заставить свои деньги работать. Они массово доверяли, можно так сказать, Т-банку. Но Ozon — это тоже, очевидно, сильная мегакорпорация. Они могут предложить сниженные комиссии, какие-то новые хорошие продукты, например, запустить фонд денежного рынка или фонд на индекс российских акций и сказать, что комиссии за управление им не будет, если вы клиент Озон-банка и пользуетесь этой платформой, то есть озвучить какие-нибудь плюшки и бонусы.

При этом людей может смутить риск надежности. Все-таки мы имеем дело с деньгами. И когда речь шла про Озон-банк, там то же самое же происходило: многие переживали за то, что он маленький, а вдруг лицензию заберут или вклады заблокируют. То же самое будет с брокерским, инвестиционным бизнесом. Когда управляющая компания небольшая, люди сначала будут переживать, передавая туда деньги. Но я думаю, что по мере развития, как только у них критическая клиентская масса наберется, это перестанет смущать».

В первую очередь, решение может заинтересовать частных инвесторов, но не исключено, что продукты привлекут и юрлиц, считает управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев: «Предложение может быть диверсифицировано за счет параллельного развития сразу двух стримов: розничного — в формате открытых и биржевых фондов и корпоративного — через закрытые фонды, где могут быть успешно построены кредитные механизмы, а также сделки M&A, мотивационные программы для менеджмента крупнейших клиентов маркетплейса. Риски, конечно, здесь есть. В частности, речь о внутренних, базирующихся на скорости принятия решений в случае, если и управляющая компания, и брокер будут максимально интегрированы в корпоративную систему. А также рыночные риски. Это рыночный продуктовый ландшафт, заставляющий быстро меняться. Также есть конкуренция за иностранцев, которые вот-вот должны вернуться на российский фондовый рынок».

Во втором квартале Озон-банк привлек свыше 340 млрд руб. от клиентов сервиса. Показатель в четыре раза больше, чем за тот же период прошлого года, следует из финансовой отчетности «Озон Финтех».

Анна Кулецкая