В Госдуму внесли законопроект о штрафах за рекламу онлайн-казино

Межфракционная группа депутатов внесла в Госдуму пакет законопроектов о введении штрафов до 7 млн руб. за рекламу в интернете нелегальных азартных игр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Так авторы законопроекта рассчитывают устранить юридический пробел, по которому в сети запрещено размещение азартных игр, но разрешено их свободное рекламирование.

Депутаты предлагают внести в закон РФ «О средствах массовой информации» положения, запрещающие распространение информации об организации и проведении азартных игр. А также сделать такую деятельность административно наказуемой.

Корреспондирующим законопроектом устанавливаются административные штрафы в размере до 500 тыс. руб. для граждан, до 1,5 млн руб. — для должностных лиц, до 7 млн руб. — для юридических лиц. В качестве еще одного варианта наказания для юрлиц инициаторы поправок предложили административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В пояснительной записке приводятся данные ФНС России, согласно которым оборот букмекерского рынка вырос за 2024 год на 40% и составил почти 1,8 трлн руб. При этом, по информации депутатов, в сфере азартных игр доля нелегальных компаний составляет 30-45% (примерно 300-450 млрд руб.).

По данным «Единого регулятора азартных игр», за три года из 12 млн нелегальных сайтов было заблокировано лишь 147 тыс. Большинство из них, как объяснили парламентарии, зарегистрированы в офшорных зонах (Мальта, Кюрасао и т.д.) вне российского юридического поля.

Нелегальные онлайн-казино часто используют для своего продвижения партнерский маркетинг, при котором стример, рекламирующий незаконный ресурс, получает комиссионные от продаж, подписок или регистраций. В качестве примера законодатели привели стримера Меллстроя (Андрей Бурим). Он, как сообщается в пояснительной записке, получает от организаторов азартных игр около 1,5 млн руб. за одну рекламную трансляцию. А в 2024 году, «благодаря участию в трансляции известного исполнителя», привлек более 700 тыс. зрителей, за что получил от казино разовую выплату в 300 млн руб.

Законодатели уточнили, что зачастую деятельность стримеров по привлечению аудитории к незаконным онлайн-казино не попадает под определение рекламы и, как следствие, не регулируются соответствующим федеральным законом. В частности, это относится к механизму размещения реферальных ссылок на нелегальные ресурсы.