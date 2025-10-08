Организация тюркских государств растет вглубь и вширь

Организация тюркских государств (ОТГ) превратилась из сугубо культурного альянса в «стратегическую платформу солидарности». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая 7 октября на состоявшемся в Азербайджане саммите ОТГ. Участники встречи договорились углублять сотрудничество в разных сферах — от торговли и инвестиций до защиты киберпространства. Более того, президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с идеей проведения совместных военных учений. Правда, по данным источника “Ъ” в турецкой делегации, не все отнеслись к этой инициативе с восторгом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники саммита Организации тюркских государств (ОТГ)

Фото: Официальный сайт президента Айзербайджана Участники саммита Организации тюркских государств (ОТГ)

Фото: Официальный сайт президента Айзербайджана

Состоявшаяся 7 октября встреча лидеров Организации тюркских государств, объединяющей Турцию, Азербайджан, Казахстан, Киргизию и Узбекистан в качестве членов, а также Туркменистан, Венгрию и Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК, признана только Анкарой) в качестве наблюдателей, прошла довольно помпезно. Лидеры стремились показать, что из формального объединения стран, связанных лишь близостью языков, ОТГ превратилась в полноценный субъект международной политики, с которым необходимо считаться.

«Внутриполитическая и экономическая стабильность, важное геостратегическое положение, позитивная демографическая ситуация и молодое население, большие возможности в транспортно-логистической сфере, природные ресурсы, а также растущий потенциал в военной и военно-технической областях делают ОТГ важным игроком на мировой арене»,— заявил на саммите, принимая гостей, президент Азербайджана Ильхам Алиев.

О важности ОТГ и «вечной сплоченности тюркских народов» говорили и другие участники. Например, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что «за относительно короткий период эта уникальная организация, которую Турция считает своим семейным советом, добилась значительного прогресса»: ОТГ «превращается в глобального игрока, приобретая все большую международную известность, расширяя сферу влияния и углубляя сотрудничество».

Ради закрепления успеха участники саммита решили сделать ставку на развитие взаимодействия с другими странами и международными организациями. Цель — превратить ОТГ в Организацию тюркских государств+, тем самым «укрепив ее позиции в качестве международного игрока». Кто станет этим самым «плюсом» — еще предстоит решить.

ОТГ в ее нынешнем виде господин Эрдоган охарактеризовал как «стратегическую платформу солидарности».

Неслучайно в принятой по итогам саммита Габалинской декларации аж 14 страниц и 121 пункт. Стороны обсуждают сотрудничество в самых разных сферах — от экономики и торгово-инвестиционного сотрудничества (с акцентом на развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута) до обеспечения безопасности границ и защиты киберпространства (президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать Совет по кибербезопасности, который бы занимался противодействием «новой угрозе, не имеющей границ»).

Среди прочего, лидеры договорились начать сотрудничество в области оборонной промышленности, энергетики и связи, а также в сфере добычи важнейших полезных ископаемых. Кроме того, они обсудили внешнеполитические вопросы — происходящее в секторе Газа, Сирии, а также на Южном Кавказе. Президенты поручили своим министрам иностранных дел чаще встречаться для сверки позиций по актуальным вопросам.

Тем временем Реджеп Тайип Эрдоган по традиции попытался протолкнуть вопрос о признании Турецкой Республики Северного Кипра «в недалеком будущем». По его словам, без ТРСК «семейная фотография тюркского мира выглядит неполной». В ноябре 2022 года на саммите ОТГ в Самарканде Турция смогла добиться статуса наблюдателя для ТРСК. Однако с тех пор, как ни пытается турецкий лидер, дело с мертвой точки не двигается: признавать основанную в 1983 году Турецкую Республику Северного Кипра никто не торопится.

Анкара болезненно реагирует на непризнание партнерами ТРСК. В апреле тюркские страны Центральной Азии — Туркменистан, Киргизия, Казахстан и Узбекистан — и вовсе не прошли проверку на лояльность и солидарность: они подтвердили свою поддержку резолюций Совбеза ООН №541 и №550, закрепляющих непризнание Турецкой Республики Северного Кипра.

Без единодушия, по данным “Ъ”, была воспринята и другая инициатива — от президента Алиева. В ходе саммита он предложил ОТГ провести в следующем году на территории Азербайджана военные учения.

По словам источника “Ъ” в турецкой делегации, в проведении учений и укреплении оборонного сотрудничества особенно заинтересованы Турция и Азербайджан, однако остальные страны к этой идее особого интереса не проявляют.

Как заявил “Ъ” заведующий отделом Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков, «эта инициатива вызывает несколько вопросов»: «Первый — как это будет соотноситься с ОДКБ (из числа членов ОТГ там состоят Казахстан и Киргизия.— “Ъ”), учитывая, что Турция состоит в НАТО? И второй — действия против какой страны собираются отрабатывать?»

Глава МИД РФ Сергей Лавров не раз говорил, что «если речь идет о культурологических процессах, поддержке языковых традиций, гуманитарном и образовательном обмене» в рамках ОТГ, то Москва не видит в этом «ничего страшного». Другой вопрос — как будет восприниматься возможное усиление тюркскими государствами военного сотрудничества.

Ксения Жарова