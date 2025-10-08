В уфимских ОКН погасили свет

В последнее десятилетие в Уфе сгорело более десятка памятников архитектуры. Правоохранительные органы смогли найти виновного только в случае поджога усадьбы Бессарабова. Установить причастных к пожарам Дома Тихониных, усадьбы Бухартовских и других объектов не удалось. По словам экспертов, основная причина — то, что памятники долгое время остаются бесхозными и привлекает вандалов. Их восстановление требует больших затрат, а механизмы защиты работают неэффективно. Власти пытаются передать объекты инвесторам через торги, но процесс затягивается, а здания продолжают гореть. Эксперты настаивают на ужесточении контроля и ускорении передачи памятников под охрану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

За последние годы в Уфе пострадало от огня или сгорело более десяти памятников архитектуры. Одним из последних стал пожар, который произошел 26 апреля этого года и полностью уничтожил усадьбу Василия Бессарабова, расположенную на улице Коммунистической, 38.

История двухэтажного дома, расположенного на углу улиц Успенской (ныне Коммунистической) и Аксакова, началась в 1903 году. Особняк площадью 464,6 кв. м построила Ольга Раевская. В мае 1911 года усадьбу вместе с домом приобрел мещанин, заместитель председателя Уфимского губернского отделения «Союза русского народа» Василий Поликарпович Бессарабов. После революции в здании располагались коммунальные квартиры, в последние годы здание пустовало.

В 2020 году усадьба была внесена в реестр объектов культурного наследия, а незадолго до пожара администрация Уфы выставляла его на аукцион. Победителем торгов 4 апреля было признано ООО «Инвест Групп», согласившееся выкупить здание по начальной цене 18,25 млн руб. и планировавшее его восстановление.

Через несколько недель после подведения итогов аукциона случилась беда — особняк полностью сгорел. Пресс-служба МВД РБ сообщила, что причиной пожара, уничтожившего усадьбу Василия Поликарповича Бессарабова, стал поджог. Подозреваемым был признан 39-летний уфимец, проживающий неподалеку. Он сознался, что в день совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Прогуливаясь по улице, он зашел в дом и, по его словам, случайно выбросил непотушенную сигарету на пол. По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч.2 ст. 167 УК РФ).

Подобные случаи в Уфе не редкость. В августе 2021 года из-за непотушенной сигареты сгорел Дом Тихониных 1899 года постройки на улице Коммунистической. После пожара здание было восстановлено.

В августе 2020 года огонь охватил доходный дом Давыдова на улице Карла Маркса, 18. В феврале того же года пожар уничтожил доходный дом Гиниятуллы Капкаева на улице Заки Валиди, 67. В марте 2020 года пострадала усадьба Бухартовских, которая впоследствии была снесена, но сейчас восстанавливается. В октябре 2019 года сгорела усадьба Гуревич на улице Гоголя, 32. В марте 2018 года огонь уничтожил дом старообрядцев Кобяковых на улице Гоголя, 48/1, который позже передали компании «Молл» для реконструкции.

Ранее, в 2017 году, пожар произошел в Доходном доме Веденеева на улице Карла Маркса, 15, а в 2014 году пострадал Дом купцов Степановых-Зориных на улице Чернышевского, 49.

Установление виновных в пожаре и привлечение их к ответственности — это для Уфы скорее исключение. «К сожалению, за последние девять лет лишь один раз правоохранительные органы не только установили личность поджигателя, но и арестовали его,— отметила глава башкирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Эльза Маулимшина. — Благодаря камерам видеонаблюдения в последний год установлены факты умышленного поджога памятников на улице Октябрьской революции и на Коммунистической улице (Усадьба Бессарабова). В остальных случаях ни один поджигатель не привлечен к ответственности».

Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что основная причина пожаров — это халатность и пренебрежительное отношение к памятникам. По словам ведущего научного сотрудника отдела историко-архитектурного наследия Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкортостана Павла Егорова, Дом Бухартовских и его флигель — характерный пример такого отношения. «Несколько лет они стояли пустующие и расселенные, а в один из страшных дней негодяи подожгли главный дом, причем возгорание, как показала экспертиза, началось сразу в нескольких местах. Пожар пытались списать на бомжей или прохожего, который бросил непотушенный окурок. К сожалению, так происходит во многих городах России, где коррумпированная составляющая сильнее, чем гражданское самосознание»,— говорит Павел Егоров. Историк отмечает, что после пожара дом, в котором огонь повредил только чердак и угловую башню, стоял еще четыре года, а летом минувшего 2024 года был снесен «до кирпичных сводов подвального этажа». Новый владелец (в сентябре 2022 года администрация Уфы продала главный дом и флигель усадьбы Бухартовских за 2 млн руб. предпринимателю Константину Куликову из Уфимского района) решил сохранить только своды подвала, а «все остальное, до уровня асфальта, в здании было снесено».

Историк считает, что здание можно было сохранить, если бы расселили только часть жильцов, а оставшимся создали нормальные условия. «Даже когда дом расселили, городские власти, как только выехал последний жилец, должны были запустить рабочих, чтобы он «ни дня не стоял пустующим, без крыши, чтобы ни у одного бомжа не было желания даже близко к нему подойти». Павел Егоров уверен, что Дом Бухартовских можно было отреставрировать сразу после пожара. Он напомнил, что в 2020 году глава Башкирии Радий Хабиров обещал на оперативном совещании не отдавать участок под сгоревшим памятником на растерзание «хищным застройщикам» и поручил мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву воссоздать дом. Воссоздание дома на старом фундаменте началось осенью минувшего 2024 года. По мнению историка, «воссозданный» объект культуры — не то же самое, что отреставрированный, так как «любая копия, даже самая хорошая, хуже самого плохого подлинника».

Павел Егоров отметил, что в наше время, когда нет «трепетного отношения к памятникам архитектуры», надо просто не доводить их до аварийного состояния, «как сейчас доводят дома на Большой Казанской улице, улице Октябрьской революции, которой, к сожалению, до сих пор не возвращено старое название». Историк напомнил, что ее обещают отреставрировать с тех пор, как постановлением Совмина Башкирии 11 ноября 1991 года была утверждена охранная зона. Но памятники ветшают, а рядом с ними выросли многоэтажки. Если кирпичные дома еще могут выдержать «это издевательство», то деревянные могут быть утрачены полностью, резюмировал он.

Павел Егоров считает, что городские власти должны бороться за спасение каждого объекта культурного наследия, как борются за жизнь больного врачи, которые давали клятву Гиппократа.

Эльза Маулимшина отмечает, что после пожара здания сохраняют свою архитектурную и историческую ценность. Многие из них оцифрованы энтузиастами-архитекторами и краеведами, благодаря их трудам достаточно легко воссоздать интерьер и архитектурно-планировочные решения памятников. Для реставрации зданий после пожара город как собственник этих расселенных объектов должен выставить их на торги по начальной цене 1 руб. за все здание. В Уфе утверждена соответствующая программа наряду со льготной программой аренды. Обычно в подобных торгах участвуют до десятка претендентов, цена аварийного памятника взлетает на десятки миллионов.

Для реставрации и введения сгоревших памятников в хозяйственный оборот власти должны как можно скорее подготовить документацию и выставить их на торги. «В результате городской бюджет пополняется, аварийные памятники обретают новых хозяев, которые замотивированы быстрее отреставрировать наше наследие»,— отметила Эльза Маулимшина.

Заместитель начальника Башкультнаследия Айнур Муслюмов подтвердил, что поражение памятника огнем не является основанием для изменения его статуса. По его словам, после пожара полиция проводит следствие, оценивается объем ущерба, устанавливаются причины пожара и виновные. В последующем собственник памятника проводит реставрацию в соответствии со статьей 45 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». В последние годы были повреждены огнем три памятника деревянного зодчества: Дом старообрядцев Душиных, который сейчас реставрируется, Усадьба Шумовых с оградой и воротами и Жилой дом С.И. Харькова. Благодаря оперативной работе службы МЧС полностью сгоревших памятников нет, отметил он.

Как сообщили в администрации Уфы, приоритетным направлением в области сохранения объектов культурного наследия и приспособления под современное использование является их передача частным инвесторам через открытые торги, по итогам которых с победителями заключают договор купли-продажи с условием проектирования и реставрации ОКН. Мероприятия по сохранению проводятся за счет внебюджетных средств. Так, частный инвестор сейчас завершает реконструкцию Дома Тихониных. В Доме усадьбы Степановых-Зориных реконструкция уже завершена. В Главном доме усадьбы Бухартовских и Флигеле усадьбы Бухартовских инвестор проводит реконструкцию, а для восстановления Усадьбы Бессарабова готовится документация. По Дому Веденеева проводится подготовка передачи здания инвестору по итогам торгов, отметили в мэрии.

Майя Иванова