На ремонт тротуара на Новомостовой улице в Уфе потратят до 16 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы на конкурсе 28 октября выберет подрядчика ремонта тротуара рядом с домом 4А по Новомостовой улице, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 16,73 млн руб., он будет оплачен из городского бюджета.

Работы необходимо завершить до 10 декабря этого года. Подрядчик должен дать трехлетнюю гарантию на бортовые камни и четырехлетнюю — на тротуарная плитку. Площадь покрытия составит 135 кв. м, гранитного покрытия — 633 кв. м, бортовых камней — 206 кв. м.

Это второй конкурс на данные работы. Первый, объявленный в конце сентября с аналогичной ценой, был отменен 1 октября.

Майя Иванова