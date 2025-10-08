ВТБ готовит пилотный запуск бесконтактной оплаты для пользователей iPhone с помощью сервиса ВТБ Pay. Решение разработано совместно с НСПК, об этом заявил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин. Для активации сервиса пользователю необходимо подключить ВТБ Pay в приложении «ВТБ Онлайн» и активировать Bluetooth на смартфоне. Во время покупки достаточно выбрать ВТБ Pay способом оплаты и поднести телефон к терминалу. Кешбэк рублями в выбранных категориях будет начисляться так же, как и за покупки по картам ВТБ.

Холдинг настольных игр Hobby World «серьезно работает» над IPO, сказал его гендиректор. Сделка ожидается в 2026-м, компания оценивает себя в 20–25 млрд руб. На сайте Hobby World указано, что это крупнейший в России издательский холдинг. Его выручка по РСБУ по итогам 2024 года составила 3,46 млрд руб.

Банк «Точка» в партнерстве с Национальной системой платежных карт (НСПК) начал тестировать новую технологию, с помощью которой можно оплачивать покупки QR-кодом, созданным покупателем. Запуск для клиентов планируется в 2026 году. Это «повысит безопасность трансакции» и сократит очереди, отметили в банке.