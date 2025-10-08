Из бюджета Самарской области на модернизацию электротранспорта выделено 6,45 млрд рублей
В рамках региональной программы из областного бюджета Самарской области на модернизацию городского электротранспорта до 2027 года выделено 6,45 млрд руб. Об этом сообщает Минтранс России.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
По информации ведомства, в лизинг уже приобретен 71 трамвай: из них 40 поступили в этом году, 31 запланированы на следующий год. Также запланирован ремонт трамвайных путей на пересечениях с автодорогами и капремонт отдельных участков сети.
В Минтрансе России сообщают, что Самарскую область с рабочим визитом посетил первый замминистра Валентин Иванов. Регион выразил заинтересованность в участии в федеральной программе по развитию городского электротранспорта, которую реализует Минтранс.