Число смен для сотрудников магазинов в Ставропольском крае увеличилось на 145%

Количество смен для работников торговых залов в Ставропольском крае выросло на 145% по сравнению с третьим кварталом прошлого года. Эта специальность стала лидером по динамике предложений среди вакансий для подработки в регионе. Об этом сообщили «Ъ-Кавказ» в пресс-службе «Авито».

Средняя зарплата сотрудников торговли при неполной занятости составила 33 888 руб. в месяц по итогам III квартала 2025 года. Реальный заработок зависит от типа магазина, ассортимента продукции, квалификации и потока клиентов.

На втором месте оказались курьеры — число смен для них увеличилось на 56%. Специалисты могли рассчитывать в среднем на 125 396 руб. в месяц. Фактический заработок курьеров зависит от графика работы, количества смен и характера задач — доставки еды или товаров из интернет-магазинов.

Водители такси заняли третью позицию с ростом смен на 41%. Средний доход при неполной занятости составил 128 541 руб. в месяц. На вознаграждение влияют тип машины, знание города, режим работы, загруженность районов и время суток.

«В третьем квартале мы видим заметный рост спроса на подработку со стороны бизнеса: в среднем по России количество предложений увеличилось почти в полтора раза (43%). Особенно выделяются Дальневосточный федеральный округ (72% год к году), Северо-Кавказский (65%) и Северо-Западный (44%). Эти показатели подтверждают, что подработка становится всё более популярным инструментом для бизнес-заказчиков — она помогает гибко закрывать кадровые потребности и быстро реагировать на изменения рынка»,— прокомментировал Сергей Яськин, директор сервиса Авито Подработка.

Наибольший рост средних вознаграждений за подработку в России зафиксирован в розничной и оптовой торговле — 69 219 руб. в месяц (рост 52% год к году). На втором месте телекоммуникации и связь — 51 963 руб. в месяц (40%). Третью позицию заняли архитектура и дизайн со средним доходом 83 040 руб. в месяц (35%).

Тат Гаспарян