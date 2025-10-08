«Томет» выдал еще одного

Бывший генеральный директор ООО «Томет» Владимир Чабров приговорен судом к девяти годам исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей за фиктивные договоры поручительства на сумму более 1,4 млрд руб. Топ-менеджер возглавлял «Томет» в 2017–2021 годах, когда компания была аффилирована бывшему руководству «Тольяттиазота». Кроме того, как установили следователи СУ СКР по Самарской области, Владимир Чибров закупал по завышенной на 30% цене вагоны для перевозки метанола — для этого гендиректор обращался к услугам посредника в виде ООО ТД «Профиль-Снаб», а не к продавцу напрямую. Как сообщил «Ъ-Волга» источник в силовых структурах, помимо приговора «Томета» пытается взыскать с бывшего гендиректора 349 млн руб. в качестве компенсации имущественного вреда.

Апелляционная инстанция оставила назначенные бывшему главе ООО «Томет» Владимиру Чаброву срок лишения свободы и штраф в силе. Описательно-мотивировочную часть приговора дополнили лишь ч. 3 ст. 30 УК РФ, поскольку топ-менеджер среди прочего обвинялся в совершении неоконченного преступления.

Как выяснили следователи, Владимир Чабров от имени ООО «Томет» заключил фиктивные договоры поручительства по кредитам ПАО «Ульяновскэнерго» на общую сумму 857 млн руб., полученным в «Тольяттихимбанке», и по кредитам ООО «Волжский город» на общую сумму 590 млн руб., оформленным «РТС Банке». В период процедуры банкротства «Томета» оба банка пытались войти в реестр кредиторов с правом требования этих долгов.

ООО «Томет» функционирует на производственной базе ПАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ) и инфраструктурно связано с предприятием. Компания была выделена в самостоятельное юрлицо в 2004 году, контроль над ним был передан гонконгскому офшору Triumph Development Ltd., аффилированному с тогдашними бенефициарами ТоАЗа Владимиром и Сергеем Махлаями, а также швейцарцами Эндрю Циви и Беатом Рупрехтом. В 2019 году они были заочно осуждены за мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Согласно приговору суда, бизнесмены организовали многоуровневую преступную схему с нелегальным выводом денежных средств ПАО «Тольяттиазот» при реализации продукции предприятия на экспорт. Нанесенный предприятию ущерб оценили в размере 77,3 млрд руб., а его миноритарному акционеру — компании «Уралхим» — еще на сумму 10,3 млрд руб. Взыскание средств было обращено на имущество находящихся за границей предпринимателей. В итоге один из крупнейших производителей метанола в России, занимающий пятую часть отечественного рынка этого продукта, был признан солидарным ответчиком по делу.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 2 декабря 2020 года было удовлетворено заявление «Уралхима» о введении в ООО «Томет» процедуры наблюдения — первой процедуры банкротства. Суд также постановил включить требование «Уралхима» в размере 87,6 млрд руб. в реестр требований кредиторов третьей очереди «Томета», несмотря на то, что 77 млрд руб. из этой суммы составляют требования «Тольяттиазота». В сентябре 2023 года «Томет» вышел из процедуры банкротства. Процедура конкурсного управления завершилась заключением мирового соглашения с кредиторами, основным из которых является компания «Уралхим».

Кроме фиктивных договоров поручительства, Чабров заключил с ООО «Торговый дом РМ “Рейл”» договоры на поставку вагонов для перевозки метанола. Однако вместо покупки у производителя топ-менеджер купил товар у посредника — ООО ТД «Профиль-Снаб». Представитель ТД «Профиль-Снаб» рассказал, что компания закупала вагоны у ООО «Торговый дом РМ “Рейл”», а потом продавала их с 30% наценкой ООО «Томет». По версии следствия, действия Чаброва принесли ущерб компании в 350 млн рублей.

Как сообщил «Ъ-Волга» источник в правоохранительных органах, эту сумму «Томет» пытается взыскать в рамках гражданского иска.

Евгений Чернов