СК возбудил дело против жительницы Волжского за убийство супруга топором

В Волгоградской области следствие возбудило в отношении жительницы Волжского уголовное дело об убийстве мужа (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, ночью 3 октября этого года между супругами во время распития спиртного в частном доме в Волжском произошел конфликт. Жена обухом топора несколько раз ударила мужа по голове, в результате чего он скончался на месте.

Подозреваемую задержали, она полностью признала вину. В суд направлено ходатайство об избрании в ее отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Павел Фролов