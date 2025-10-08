В Самаре строится 1,4 млн квадратных метров жилья

Самара находится на 12 месте среди городов-миллионников по объему строительства жилья. По данным на 8 октября, в городе строиться 1,408 млн кв. м. Такие данные опубликовала единая информационная система жилищного строительства.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В Самаре на тысячу жителей в строящихся домах приходится 1,232 тыс. кв. м жилых помещений.

В топе городов по объему строительства находятся Москва (17,8 тыс. кв. м), Краснодар (5,490 тыс. кв. м) и Екатеринбург (5,477 тыс. кв. м). Лидерами по жилой площади строящихся домов на тысячу жителей выступают Краснодар (4,741 кв. м на 1 тыс. человек), Екатеринбург (3,566 тыс. кв. м) и Ростов-на-Дону (3,013 кв. м).

Руфия Кутляева