Премьер Грузии обвинил ЕС в «геббельсовской пропаганде»

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокоменнтировал реакцию Евросоюза на «попытки свержения власти» в республике 4 октября. По его словам, Европа — «не панацея» и «Европой был и господин Геббельс, который 80 лет назад был деятелем в сильнейшем европейском государстве».

На брифинге Ираклий Кобахидзе возмутился, что ЕС не только не осуждает попытки протестующих захватить резиденцию главы государства, но и «распространяет лживую информацию». «Недопустимо, чтобы 80 лет спустя в Европе возвращалась геббельсовская пропаганда»,— сказал грузинский премьер.

Тем самым он ответил на совместное заявление верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения ЕС Марте Кос. Они заявили, что муницальные выборы в Грузии 4 октября прошли на фоне «подавления инакомыслия».

Георгий Двали, Тбилиси

«Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней»

«Я не боюсь потерять голову: я опасаюсь потерять лицо» &lt;br>Пауль Йозеф Геббельс (став взрослым, он преимущественно пользовался вторым именем) родился 29 октября 1897 года в Рейдте в небогатой католической семье бухгалтера Фридриха Геббельса и рос вместе с четырьмя братьями и сестрами. В раннем детстве Йозеф Геббельс перенес остеомиелит, из-за чего у него деформировалась правая нога — всю оставшуюся жизнь он носил специальную обувь, но все равно не мог избавиться от хромоты

«Я не боюсь потерять голову: я опасаюсь потерять лицо»
Пауль Йозеф Геббельс (став взрослым, он преимущественно пользовался вторым именем) родился 29 октября 1897 года в Рейдте в небогатой католической семье бухгалтера Фридриха Геббельса и рос вместе с четырьмя братьями и сестрами. В раннем детстве Йозеф Геббельс перенес остеомиелит, из-за чего у него деформировалась правая нога — всю оставшуюся жизнь он носил специальную обувь, но все равно не мог избавиться от хромоты

Фото: FPG/Getty Images/Fotobank

«Худший враг любой пропаганды — интеллектуализм» &lt;br>В 1914 году, в начале Первой мировой войны, Йозеф Геббельс хотел отправиться добровольцем на фронт, но из-за хромоты был признан негодным к службе. После окончания гимназии в Рейдте Геббельс с 1917 по 1921 годы учился в университетах Фрайбурга, Бонна, Вюрцбурга, Кельна, Мюнхена и Гейдельберга — там он изучал германистику, филологию и историю. В 1921 году в Гейдельбергском университете Йозеф Геббельс защитил на «удоволетворительно» докторскую диссертацию на тему «Вильгельм фон Шютц как драматург. К вопросу об истории драмы романтической школы» и с тех пор называл себя не иначе как доктор Геббельс

«Худший враг любой пропаганды — интеллектуализм»
В 1914 году, в начале Первой мировой войны, Йозеф Геббельс хотел отправиться добровольцем на фронт, но из-за хромоты был признан негодным к службе. После окончания гимназии в Рейдте Геббельс с 1917 по 1921 годы учился в университетах Фрайбурга, Бонна, Вюрцбурга, Кельна, Мюнхена и Гейдельберга — там он изучал германистику, филологию и историю. В 1921 году в Гейдельбергском университете Йозеф Геббельс защитил на «удоволетворительно» докторскую диссертацию на тему «Вильгельм фон Шютц как драматург. К вопросу об истории драмы романтической школы» и с тех пор называл себя не иначе как доктор Геббельс

Фото: AP

«Собственность — это воровство: так говорит чернь. Каждому свое: так говорит характер» (цитата из романа «Михаэль. Германская судьба в дневниковых листках») &lt;br>Будущий министр пропаганды нацистской Германии мечтал стать успешным литератором и в 1919 году начал писать роман «Михаэль. Германская судьба в дневниковых листках» (который был окончательно готов к 1923 году и опубликован в переработанном виде в 1929 году). Сентиментальный и откровенно антисемитский роман с элементами автобиографии был подвергнут жесткой критике, а карьера журналиста и драматурга не сложилась, после чего Йозеф Геббельс разочаровался в литературе и решил уйти в политику

«Собственность — это воровство: так говорит чернь. Каждому свое: так говорит характер» (цитата из романа «Михаэль. Германская судьба в дневниковых листках»)
Будущий министр пропаганды нацистской Германии мечтал стать успешным литератором и в 1919 году начал писать роман «Михаэль. Германская судьба в дневниковых листках» (который был окончательно готов к 1923 году и опубликован в переработанном виде в 1929 году). Сентиментальный и откровенно антисемитский роман с элементами автобиографии был подвергнут жесткой критике, а карьера журналиста и драматурга не сложилась, после чего Йозеф Геббельс разочаровался в литературе и решил уйти в политику

Фото: AP

«Задача женщины жить и приносить на свет детей» (цитата из романа «Михаэль. Германская судьба в дневниковых листках») &lt;br>19 декабря 1931 года Йозеф Геббельс женился на Магде Квандт (в девичестве Беренд); свидетелем на их свадьбе стал Адольф Гитлер. Квандт была видным членом Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) и близкой соратницей Адольфа Гитлера. С Геббельсом Магда Квандт познакомилась годом ранее в Берлине, на одном из съездов НСДАП, — она была впечатлена речами молодого партийного активиста. В этом браке родилось шестеро детей. Кроме того, известно, что после начала Второй Мировой войны Квандт по собственной инициативе работала в министерстве мужа, поддерживала войска и утешала вдов погибших на войне солдат

«Задача женщины жить и приносить на свет детей» (цитата из романа «Михаэль. Германская судьба в дневниковых листках»)
19 декабря 1931 года Йозеф Геббельс женился на Магде Квандт (в девичестве Беренд); свидетелем на их свадьбе стал Адольф Гитлер. Квандт была видным членом Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) и близкой соратницей Адольфа Гитлера. С Геббельсом Магда Квандт познакомилась годом ранее в Берлине, на одном из съездов НСДАП, — она была впечатлена речами молодого партийного активиста. В этом браке родилось шестеро детей. Кроме того, известно, что после начала Второй Мировой войны Квандт по собственной инициативе работала в министерстве мужа, поддерживала войска и утешала вдов погибших на войне солдат

Фото: AP

«Любой значительный человек чего-нибудь хочет и, более того, готов использовать любые средства для достижения своей цели» &lt;br>В феврале 1925 года Йозеф Геббельс вступил в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию (НСДАП) и в сентябре того же года стал управляющим и редактором «Национал-социалистических писем» — органа антикапиталистического крыла НСДАП, сформированного вокруг братьев Грегора Штрассера и Отто Штрассера, которые критиковали партийный централизм Адольфа Гитлера. Однако уже в следующем, 1926 году, Геббельс безоговорочно перешел на сторону Гитлера, отвернувшись от братьев Штрассеров. Тогда же Гитлер официально назначил своего нового преданного соратника гауляйтером (высшая партийная должность областного уровня) НСДАП в Берлине-Бранденбурге

«Любой значительный человек чего-нибудь хочет и, более того, готов использовать любые средства для достижения своей цели»
В феврале 1925 года Йозеф Геббельс вступил в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию (НСДАП) и в сентябре того же года стал управляющим и редактором «Национал-социалистических писем» — органа антикапиталистического крыла НСДАП, сформированного вокруг братьев Грегора Штрассера и Отто Штрассера, которые критиковали партийный централизм Адольфа Гитлера. Однако уже в следующем, 1926 году, Геббельс безоговорочно перешел на сторону Гитлера, отвернувшись от братьев Штрассеров. Тогда же Гитлер официально назначил своего нового преданного соратника гауляйтером (высшая партийная должность областного уровня) НСДАП в Берлине-Бранденбурге

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

«Верши, что нужно, без стыда, когда речь идет о новой Германии!» &lt;br>С 1926 года Йозеф Геббельс начал активно пробовать себя в пропаганде: написал две статьи — «Вторая революция» и «Ленин или Гитлер» — и, утверждая, что «история делается на улицах», проводил митинги и провоцировал драки своих партийцев с оппонентами. Геббельс утверждал, что «плох тот митинг, который не закончился хорошей дракой». С 1928 года Йозеф Геббельс был депутатом рейхстага, где обратил на себя внимание циничными демагогическими выступлениями против евреев и левых политиков &lt;br>На фото: Йозеф Геббельс с детьми на рождественском ужине, 1937 год

«Верши, что нужно, без стыда, когда речь идет о новой Германии!»
С 1926 года Йозеф Геббельс начал активно пробовать себя в пропаганде: написал две статьи — «Вторая революция» и «Ленин или Гитлер» — и, утверждая, что «история делается на улицах», проводил митинги и провоцировал драки своих партийцев с оппонентами. Геббельс утверждал, что «плох тот митинг, который не закончился хорошей дракой». С 1928 года Йозеф Геббельс был депутатом рейхстага, где обратил на себя внимание циничными демагогическими выступлениями против евреев и левых политиков
На фото: Йозеф Геббельс с детьми на рождественском ужине, 1937 год

Фото: Wagner/ Bundesarchiv

«Министерство пропаганды не является административным учреждением. Это министерство для народа, и народ будет всегда иметь вход в него. В этом доме никогда не будет понятия бюрократии. Мы не управляем, мы работаем, причем мы работаем под постоянным контролем народа, и вся наша работа будет проводиться исключительно для народа в целом... Привлечь весь народ на сторону государства — вот наша самая главная задача в этом министерстве» &lt;br>С приходом национал-социалистов к власти в 1933 году Адольф Гитлер предложил создать центральное учреждение для «широкой пропагандистской и просветительской работы», чтобы после выборов не наступила «политическая летаргия». Через несколько дней Йозеф Геббельс был назначен рейхсминистром народного просвещения и пропаганды, и, таким образом, тот стал самым молодым министром в правительстве

«Министерство пропаганды не является административным учреждением. Это министерство для народа, и народ будет всегда иметь вход в него. В этом доме никогда не будет понятия бюрократии. Мы не управляем, мы работаем, причем мы работаем под постоянным контролем народа, и вся наша работа будет проводиться исключительно для народа в целом... Привлечь весь народ на сторону государства — вот наша самая главная задача в этом министерстве»
С приходом национал-социалистов к власти в 1933 году Адольф Гитлер предложил создать центральное учреждение для «широкой пропагандистской и просветительской работы», чтобы после выборов не наступила «политическая летаргия». Через несколько дней Йозеф Геббельс был назначен рейхсминистром народного просвещения и пропаганды, и, таким образом, тот стал самым молодым министром в правительстве

Фото: Bundesarchiv

«Мы добиваемся не правды, а эффекта» &lt;br>В «Постановлении рейхсканцлера о задачах имперского министерства народного просвещения и пропаганды» от 30 июня 1933 года указывалось, что «министр народного просвещения и пропаганды отвечает за все задачи духовного воздействия на нацию, за агитацию в пользу государства, культуры и экономики, за просвещение отечественной и зарубежной общественности о ней и за управление всеми учреждениями, служащими этим целям». Подчинив своему контролю все сферы культурной жизни Германии, Йозеф Геббельс сосредоточил свое внимание в первую очередь на кино и радио как инструментах воздействия на массы и организовал производство дешевых «народных приемников», прозванных в народе «глоткой Геббельса»

«Мы добиваемся не правды, а эффекта»
В «Постановлении рейхсканцлера о задачах имперского министерства народного просвещения и пропаганды» от 30 июня 1933 года указывалось, что «министр народного просвещения и пропаганды отвечает за все задачи духовного воздействия на нацию, за агитацию в пользу государства, культуры и экономики, за просвещение отечественной и зарубежной общественности о ней и за управление всеми учреждениями, служащими этим целям». Подчинив своему контролю все сферы культурной жизни Германии, Йозеф Геббельс сосредоточил свое внимание в первую очередь на кино и радио как инструментах воздействия на массы и организовал производство дешевых «народных приемников», прозванных в народе «глоткой Геббельса»

Фото: AP

«Диктатору не нужно следовать за волей большинства. Однако он должен быть в состоянии использовать волю народа» &lt;br>1 апреля 1933 года Геббельс организовал бойкот еврейских фирм и магазинов. А 10 мая того же года Геббельс выступил с речью во время организованного студенческим союзом сожжения книг на Оперной площади в Берлине («Акция против негерманского духа»). В ходе акции студентами, профессорами и местными руководителями нацистской партии были сожжены десятки тысяч книг преследуемых авторов. В «черный список» попали Зигмунд Фрейд (за «растлевающую душу половую распущенность»), Эрих Мария Ремарк (за «предательство героев мировой войны»), Генрих Манн (за «декадентство и моральное разложение») и другие писатели и публицисты &lt;br>На фото: Семейство Геббельсов в гостях у Адольфа Гитлера

«Диктатору не нужно следовать за волей большинства. Однако он должен быть в состоянии использовать волю народа»
1 апреля 1933 года Геббельс организовал бойкот еврейских фирм и магазинов. А 10 мая того же года Геббельс выступил с речью во время организованного студенческим союзом сожжения книг на Оперной площади в Берлине («Акция против негерманского духа»). В ходе акции студентами, профессорами и местными руководителями нацистской партии были сожжены десятки тысяч книг преследуемых авторов. В «черный список» попали Зигмунд Фрейд (за «растлевающую душу половую распущенность»), Эрих Мария Ремарк (за «предательство героев мировой войны»), Генрих Манн (за «декадентство и моральное разложение») и другие писатели и публицисты
На фото: Семейство Геббельсов в гостях у Адольфа Гитлера

Фото: Heinrich Hoffmann/ Bundesarchiv

Эрих Кестнер (внесенный в «черный список» за «декадентство и моральное разложение») — из 15 упомянутых в «огненных речевках» писателей только он стал свидетелем сожжения собственных книг — написал затем: «Я стоял возле университета, зажатый со всех сторон студентами, цветом нации, одетыми в форму штурмовых отрядов, смотрел, как огонь лижет обложки наших книг, и слушал сальные тирады этого мелкотравчатого лжеца. Похоронный ветер дул над городом»

Эрих Кестнер (внесенный в «черный список» за «декадентство и моральное разложение») — из 15 упомянутых в «огненных речевках» писателей только он стал свидетелем сожжения собственных книг — написал затем: «Я стоял возле университета, зажатый со всех сторон студентами, цветом нации, одетыми в форму штурмовых отрядов, смотрел, как огонь лижет обложки наших книг, и слушал сальные тирады этого мелкотравчатого лжеца. Похоронный ветер дул над городом»

Фото: Bundesarchiv

«Собственность обязывает и крепко привязывает» &lt;br>В 1938 году Магда Геббельс была готова подать на развод из-за любовной связи мужа с чешской актрисой Лидой Бааровой. А сам Йозеф Геббельс в то время серьезно задумывался об отставке. С назревающим скандалом справился лично Адольф Гитлер: он наложил на развод свое вето, отправив министра пропаганды на несколько месяцев на Родос

«Собственность обязывает и крепко привязывает»
В 1938 году Магда Геббельс была готова подать на развод из-за любовной связи мужа с чешской актрисой Лидой Бааровой. А сам Йозеф Геббельс в то время серьезно задумывался об отставке. С назревающим скандалом справился лично Адольф Гитлер: он наложил на развод свое вето, отправив министра пропаганды на несколько месяцев на Родос

Фото: AP

«Один народ, одна страна, один вождь!» &lt;br>С началом Второй мировой войны в 1939 году Йозеф Геббельс усилил пропаганду с помощью специальных сводок новостей по радио и расширенных выпусков кинохроники. А с мая 1940 года начал выходить основанный Геббельсом еженедельник Das Reich, для которого сам министр пропаганды постоянно писал статьи, рассчитанные главным образом на образованные слои населения в Германии и за ее пределами

«Один народ, одна страна, один вождь!»
С началом Второй мировой войны в 1939 году Йозеф Геббельс усилил пропаганду с помощью специальных сводок новостей по радио и расширенных выпусков кинохроники. А с мая 1940 года начал выходить основанный Геббельсом еженедельник Das Reich, для которого сам министр пропаганды постоянно писал статьи, рассчитанные главным образом на образованные слои населения в Германии и за ее пределами

Фото: AP

«Храбрость — это мужество, вдохновленное духовностью. Упорство же, с которым большевики защищались в своих дотах в Севастополе, сродни некоему животному инстинкту, и было бы глубокой ошибкой считать его результатом большевистских убеждений или воспитания. Русские были такими всегда и, скорее всего, всегда такими останутся» &lt;br>В ходе войны нацистской Германии с СССР Йозеф Геббельс неоднократно пытался убедить Гитлера изменить политический курс в отношении славянских народов, надеясь тем самым улучшить боевые условия для немецких солдат в Советском Союзе (очередную попытку министр пропаганды и один из ближайших соратников фюрера предпринял после поражения под Сталинградом). В своем дневнике Геббельс писал: «…лозунг о том, что на Востоке мы боремся только с большевизмом, а не с русским народом, существенно облегчит там нашу борьбу»

«Храбрость — это мужество, вдохновленное духовностью. Упорство же, с которым большевики защищались в своих дотах в Севастополе, сродни некоему животному инстинкту, и было бы глубокой ошибкой считать его результатом большевистских убеждений или воспитания. Русские были такими всегда и, скорее всего, всегда такими останутся»
В ходе войны нацистской Германии с СССР Йозеф Геббельс неоднократно пытался убедить Гитлера изменить политический курс в отношении славянских народов, надеясь тем самым улучшить боевые условия для немецких солдат в Советском Союзе (очередную попытку министр пропаганды и один из ближайших соратников фюрера предпринял после поражения под Сталинградом). В своем дневнике Геббельс писал: «…лозунг о том, что на Востоке мы боремся только с большевизмом, а не с русским народом, существенно облегчит там нашу борьбу»

Фото: AP

«Хотите ли вы тотальной войны? Хотите ли вы ее, если надо, тотальней и радикальней, чем мы ее себе можем сегодня представить?.. Доверяете ли вы сегодня фюреру больше, сильнее, непоколебимей, чем когда-либо?.. А теперь, народ, восстань, и пускай разразится буря!» &lt;br>В стремлении создать «шедевр своего ораторского искусства» Йозеф Геббельс написал речь о тотальной войне, с которой выступил перед многотысячной аудиторией 18 февраля 1943 года (на фото), — к тому времени нацистская армия и ее союзники уже терпели тяжелые поражения на фронтах войны. Это 109-минутное выступление считается одним из самых известных в карьере Геббельса и также одной из самых известных публичных речей во время Второй мировой войны. Известно, что в тот день министр пропаганды покинул трибуну, похудев на семь фунтов (приблизительно 3,5 кг)

«Хотите ли вы тотальной войны? Хотите ли вы ее, если надо, тотальней и радикальней, чем мы ее себе можем сегодня представить?.. Доверяете ли вы сегодня фюреру больше, сильнее, непоколебимей, чем когда-либо?.. А теперь, народ, восстань, и пускай разразится буря!»
В стремлении создать «шедевр своего ораторского искусства» Йозеф Геббельс написал речь о тотальной войне, с которой выступил перед многотысячной аудиторией 18 февраля 1943 года (на фото), — к тому времени нацистская армия и ее союзники уже терпели тяжелые поражения на фронтах войны. Это 109-минутное выступление считается одним из самых известных в карьере Геббельса и также одной из самых известных публичных речей во время Второй мировой войны. Известно, что в тот день министр пропаганды покинул трибуну, похудев на семь фунтов (приблизительно 3,5 кг)

Фото: Bundesarchiv

«Акта о капитуляции за моей подписью не будет!» &lt;br>22 апреля 1945 года Йозеф Геббельс вместе с семьей переехал в бункер под рейхсканцелярией («бункер фюрера»). 30 апреля после самоубийства Гитлера — в соответствии с политическим завещанием фюрера — министр пропаганды стал его преемником на посту рейхсканцлера, однако отказался подписывать акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии. 1 мая 1945 года Йозеф Геббельс со своей супругой Магдой покончили жизнь самоубийством, предварительно отравив цианистым калием своих шестерых детей. Советские военные нашли их полуобгоревшие трупы на следующий день, 2 мая &lt;br>На фото: допрос доктора Фосса у трупа Геббельса, 1945 год

«Акта о капитуляции за моей подписью не будет!»
22 апреля 1945 года Йозеф Геббельс вместе с семьей переехал в бункер под рейхсканцелярией («бункер фюрера»). 30 апреля после самоубийства Гитлера — в соответствии с политическим завещанием фюрера — министр пропаганды стал его преемником на посту рейхсканцлера, однако отказался подписывать акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии. 1 мая 1945 года Йозеф Геббельс со своей супругой Магдой покончили жизнь самоубийством, предварительно отравив цианистым калием своих шестерых детей. Советские военные нашли их полуобгоревшие трупы на следующий день, 2 мая
На фото: допрос доктора Фосса у трупа Геббельса, 1945 год

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

