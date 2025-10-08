Премьер Грузии обвинил ЕС в «геббельсовской пропаганде»

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокоменнтировал реакцию Евросоюза на «попытки свержения власти» в республике 4 октября. По его словам, Европа — «не панацея» и «Европой был и господин Геббельс, который 80 лет назад был деятелем в сильнейшем европейском государстве».

На брифинге Ираклий Кобахидзе возмутился, что ЕС не только не осуждает попытки протестующих захватить резиденцию главы государства, но и «распространяет лживую информацию». «Недопустимо, чтобы 80 лет спустя в Европе возвращалась геббельсовская пропаганда»,— сказал грузинский премьер.

Тем самым он ответил на совместное заявление верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения ЕС Марте Кос. Они заявили, что муницальные выборы в Грузии 4 октября прошли на фоне «подавления инакомыслия».

Георгий Двали, Тбилиси