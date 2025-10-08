В Латвии задержали россиянина за незаконное пересечение границы

Госпогранслужба Латвии задержала россиянина, который незаконно пересек границу с стороны РФ, сообщила пресс-служба ведомства. Он проник в Латвию через проделанную в пограничном ограждении дыру.

Россиянина задержали 7 октября в Лудзенском крае. Регион граничит с Псковской областью. На месте, где нарушитель пересек границу, пограничники обнаружили кусок сетки ограждения шириной около метра.

В отношении гражданина РФ возбудили уголовное дело по факту умышленного незаконного пересечения границы и повреждения чужого имущества. В посольстве России в Латвии инцидент не комментировали.