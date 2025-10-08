В говяжьих пельменях челябинского производителя нашли свинину

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора прекратило действие декларации на производство пельменей и хинкали в Челябинской области, поскольку в начинке нашли ДНК свиньи. Это мясо не было заявлено в составе, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Исследования полуфабрикатов проводили сотрудники Екатеринбургского филиала Федерального центра охраны здоровья животных в августе. В мясной начинке нашли видоспецифичную ДНК свиньи, хотя пельмени должны были быть с говядиной. Это может указывать на фальсификацию, подчеркивают в ведомстве. Компании необходимо откорректировать производство на предприятии, пройти новые проверки и получить декларацию.

Всего с февраля по сентябрь 2025 года Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора на территории Курганской, Свердловской и Челябинской областей прекратило и признало недействительными 189 деклараций о соответствии на продукцию животного происхождения, выпускаемую 61 местным производителем. В том числе 91 декларацию отозвали на молочную продукцию, 51 — на мясную, 13 — на рыбную, 14 — на корма. Причины — от не полностью проведенных лабораторных исследований до грубых нарушений требований техрегламентов.

Виталина Ярховска