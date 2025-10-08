Следствие возбудило дело по факту гибели велосипедиста в Саратовской области

В Саратовской области следствие возбудило в отношении водителя «ГАЗа» уголовное дело по факту гибели велосипедиста (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, вечером 6 сентября этого года фигурант на машине «ГАЗ» сбил двигавшегося в попутном направлении 55-летнего велосипедиста в районе села Скатовка Ровенского района и скрылся. Потерпевший скончался.

Спустя час после происшествия сотрудники Госавтоинспекции задержали подозреваемого на въезде в Энгельс и доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело, водителю грозит до 12 лет лишения свободы.

Павел Фролов