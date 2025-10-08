Триединая форма G

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, какую премьеру готовится представить компания на саммите АТЭС в южнокорейском Кенджу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Samsung Фото: Samsung

В детстве я был уверен, что предмет советского интерьера называется «тримо», а не трюмо. На том простом основании, что где бы я с ним ни встречался, у него неизменно и очевидно было ровно три вертикальных зеркала: боковые были подвижными и могли закрывать центральное. Этимология же наименования оказалось французской природы и обозначает «простенок» или «промежуток», а вовсе не три части чего-либо. При этом грядущая новинка Samsung семейства Galaxy Z получила свое название TriFold как раз за свойство складывать три части в одну.

Свой технологический флагман вендор готовится представить на саммите АТЭС в южнокорейском городе Кенджу. И это будет большой смартфон со складным дисплеем, сворачивающимся вовнутрь. Такой форм-фактор принято называть G-образным за внешнее сходство способа закрытия смартфона с буквой английского алфавита. Кстати, это представляется пока самым безопасным вариантом для большого экрана — в таком виде он полностью закрыт. У похожего флагмана Huawei, например, модели XT, иной способ складывания, гармошкой, или змейкой, или Z-образный, и как минимум треть дисплея всегда остается снаружи. Но у этого решения есть иное преимущество. Дисплей в принципе один, а вариантов использования — три. Samsung же придется решить, интегрировать отдельный внешний дисплей привычных размеров, либо же выпускать устройство без него, оставив пользователю единственный сценарий использования на полностью открытом основном экране. В этом соперничестве форм-факторов и вендоров наблюдается забавная рифма, начиная с первых поколений складных смартфонов.

До момента анонса Samsung Galaxy Z TriFold флагманом компании остается модель Fold 7. И конкретно в России она показала уверенный рост популярности. По данным «М.Видео-Эльдорадо», предзаказы на нее вместе с «раскладушкой» Flip 7 превысили показатели предыдущего поколения почти на треть (28%). Хотя, конечно, это не самые популярные модели бренда. В десятку наиболее востребованных у российских покупателей за три квартала этого года вошли флагманский S25 Ultra и более бюджетные решения семейства Galaxy: A16 и A56.

Александр Леви