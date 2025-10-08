В Самарской области в ДТП погибли три человека

В среду, 8 октября, около 13:20 (MSK+1) на 4 км автомобильной дороги Алексеевка — Шариповка вблизи села Алексеевка произошло ДТП. Водитель «Лады Приоры» не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Водитель и два пассажира скончались на месте происшествия. Еще один пассажир доставлен в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

Прокуратура района организовала проверку исполнения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По ее результатам решиться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Также прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки.

Руфия Кутляева

