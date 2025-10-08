«Газпром» запустил производство турбинных лопаток в Тульской области

«Газпром энергохолдинг» запустил производство турбинных лопаток в Тульской области. До конца года отольют пробную партию, а в первом квартале 2026 года — первую серийную партию. Лопатки газовых турбин преобразуют энергию горячего газа, вращая вал турбины, вырабатывая электроэнергию. Это критически важное оборудование для отрасли.

Замначальника отдела корпоративных коммуникаций группы Константин Семыкин на Петербургском международном форуме рассказал, что турбинные лопатки компания производит на заводе в подмосковном Наро-Фоминске, но мощностей предприятия уже не хватает. По его словам, сейчас «Газпром» стремится полностью закрыть собственные потребности в турбинных лопатках и нужды российских предприятий, передает «Интерфакс».

Как сообщается на сайте компании, новый литейный комплекс расположен в особой экономической зоне «Узловая». Производственные площади — 12 участков — составляют 16 тыс. кв. м. На территории установлено более 145 единиц основного технологического оборудования. Возможности производства — 34 тыс. отливок в год. Инвестиции в проект, как отмечает «Интерфакс», составили более чем 13 млрд руб.