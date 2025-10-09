Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия подготовил приказ об уточнении сведений об усадьбе Сапугольцева XVIII–XIX веков, расположенной в Казани на улице Рахматуллина, 8/11. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Усадьба является объектом культурного наследия регионального значения. Согласно проекту приказа, историческому комплексу присвоено новое наименование — «Усадьба Федорова — Сапугольцева — Эккерман». Объект представляет собой архитектурный ансамбль, в состав которого входят главный дом, флигель, службы и ограда с воротами. Все постройки признаны памятниками культуры регионального значения.

Ранее комитет Татарстана по охране ОКН сообщил, что эксперт предлагал также изменить информацию о времени возникновения постройки.

Усадьба расположена в центре Казани и относится к числу редких примеров городской усадебной застройки XVIII–XIX веков, сохранивших первоначальную структуру и архитектурные элементы.

Анна Кайдалова