Новак: в России нет потребности в квотах на экспорт дизтоплива

Правительство России не видит необходимости вводить квоты на экспорт дизельного топлива, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, спрос на топливо обеспечивается предложением.

«Нет, сейчас это не требуется. Дизельное топливо (его экспорт.— “Ъ”) запретили только для непроизводителей»,— сказал господин Новак журналистам (цитата по ТАСС). Он отметил, что в России нет проблем с предложением зимнего дизтоплива. Там, где оно необходимо, его дополнительно поставят.

С 1 октября до конца 2025 года действует запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей. Запрет не распространяется на производителей, переработавших в 2022 году минимум 1 млн тонн нефти. До конца года также действуют ограничения на экспорт бензина для всех участников рынка. Запрет не касается поставок по межправительственным соглашениям. В Минэнерго сообщили, что продление запрета на экспорт бензина и ограничения на вывоз дизтоплива высвободят дополнительные объемы нефтепродуктов для потребителей.