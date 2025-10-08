Двух братьев из Уфы осудили за нападение на медиков скорой помощи

Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор двоим братьям 38 и 42 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Они признаны виновными в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

В апреле этого года на улице Мира сотрудники скорой помощи приехали на вызов, но один из братьев, будучи пьян, устроил скандал, отказался от помощи и взял нож. Оба брата вышли на улицу за медиками и, угрожая им, нанесли удары по служебному автомобилю.

Суд приговорил обоих к трем годам лишения свободы. Один из них будет отбывать наказание в колонии общего режима, другой — в колонии особого режима.

Олег Вахитов