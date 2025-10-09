Не уравнять пирамиды с землей

Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора вновь не смогло заставить белорецкую фирму «Сервис-Уют» закрыть и рекультивировать часть мусорного полигона, обслуживающего население юго-востока Башкирии. По мнению ведомства, срок эксплуатации первой очереди свалки истек, а объект оказывает негативное воздействие на окружающую среду и население. Оператор полигона уверяет, что котлованы способны вместить еще более 100 тыс. кубометров отходов. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд вслед за арбитражным судом Башкирии согласился с доводами компании.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора на решение суда первой инстанции, который не стал обязывать ООО «Сервис-Уют» вывести из эксплуатации первую очередь мусорного полигона под Белорецком.

Как сообщал «Ъ», полигон площадью 21,9 га находится в пяти километрах южнее Белорецка рядом с трассой Стерлитамак — Белорецк и принадлежит районной администрации. Свалка начала работать в январе 2013 года, она принимает мусор из Белорецкого, Абзелиловского, Баймакского, Бурзянского и Хайбуллинского районов и города Сибай. С лета 2014 года объект арендует «Сервис-Уют» (см. «Ъ» от 25 июля).

Проект полигона предполагал его четырехэтапную эксплуатацию в течение 25 лет. Первые четыре котлована должны были заполняться восемь лет. Во вторую очередь за семь лет планируется заполнить три ямы. Третья очередь — складирование мусора таким образом, чтобы два котлована объединились, а над ними возвышалась пирамида высотой до 4,5 м. Наконец, в четвертую очередь высота пирамиды должна достичь 6,9 м. За время эксплуатации свалка сможет принять более 1,3 млн куб. м отходов, затем оператор должен засыпать ее грунтом.

Именно заложенный в проект восьмилетний срок эксплуатации первой очереди полигона и привлек внимание Росприроднадзора. По мнению ведомства, первые четыре котлована необходимо было закрыть еще в начале 2021 года, а затем рекультивировать. С такими требованиями межрегиональное управление ведомства в мае прошлого года обратилось в арбитражный суд Башкирии.

«Сервис-Уют» в отзыве на исковое заявление доказывал, что возможности первой очереди еще не исчерпаны, так как по итогам 2023 года даже не началось заполнение последнего из четырех котлованов. В общей сложности за 12 лет мощность первой очереди была загружена лишь на 71%, а свободный объем составил 128 тыс. куб. м. Также ответчик пояснил, что не сможет засыпать часть полигона до того, как свалочный грунт не достигнет устойчивого состояния.

22 июля арбитражный суд Башкирии согласился с выкладками оператора полигона и в удовлетворении требований Росприроднадзора отказал.

В Южно-Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора, комментируя решение суда, заявляли «Ъ», что дальнейшая эксплуатация первой очереди напрямую противоречит федеральному законодательству. Вывод ее из эксплуатации, по мнению ведомства, позволил бы «значительно снизить» негативное воздействие на окружающую среду, тогда как сейчас объект представляет угрозу для природы и населения. Кроме того, прежний руководитель управления Роман Болотов отмечал, что решение суда «не учитывает в полной мере требования природоохранного законодательства».

В апелляционной жалобе истец настаивал на проектных требованиях закрыть первую очередь полигона при истечении восьми лет эксплуатации. Что касается довода ответчика о невозможности рекультивации, то, указывал Росприроднадзор, закон не запрещает проводить ее поэтапно.

Коллегия апелляционного суда отметила, что ни договоры аренды и эксплуатации полигона, ни проект объекта не предусматривают отдельного вывода и рекультивации части свалки. Кроме того, говорится в постановлении суда, рекультивация первого этапа приведет к невозможности дальнейшей эксплуатации всего полигона.

Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев полагает, что суды не согласились с изначальным очень формальным подходом Росприроднадзора. По его мнению, требование вывести из эксплуатации недозаполненные котлованы выглядит нелогичным и противоречащим целям рационального использования земельных ресурсов и эффективного обращения с отходами. Важнейшим аргументом в пользу правильности судебных решений господин Терентьев назвал физическую невозможность реализации требований ведомства без нарушения целостности проекта и дальнейшей эксплуатации полигона.

«С точки зрения правовой определенности решение судов также выглядит верно. Если бы суды поддержали Росприроднадзор, это создало бы прецедент, при котором любое отступление от проектных сроков, могло бы служить основанием для принудительного вывода объектов из эксплуатации»,— объяснил Александр Терентьев.

Идэль Гумеров