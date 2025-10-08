Житель Астрахани пойдет под суд за взятку судебному приставу

В Астрахани суд рассмотрит в отношении местного жителя уголовное дело о даче взятки судебному приставу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, житель Астрахани дал 15 тыс. руб. взятки судебному приставу днем 27 июля этого года в кафе на ул. Минусинской в Кировском районе. Взамен он хотел, чтобы в отношении его знакомого прекратили исполнительные производства.

Судебный пристав дал понять, что в случае с взяткой речь идет о совершении преступления, но астраханец не отреагировал. Далее сотрудники полиции пресекли его действия. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов