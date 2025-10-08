Производственные площадки «Биннофарм Групп» подтверждают качество лекарственных препаратов сертификацией GMP ЕАЭС

Производственные площадки «Биннофарм Групп» — подмосковный завод «Алиум» и производственная площадка «Биннофарм» в Зеленограде — получили сертификаты, подтверждающие соответствие требованиям правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза (GMP ЕАЭС). Остальные заводы компании в Кургане, Ставрополе и Калужской области успешно прошли аудиты Минпромторга в первом полугодии 2025 года.

Все пять производственных площадок «Биннофарм Групп» подтвердили соответствие стандартам GMP ЕАЭС, что позволяет регистрировать и реализовывать лекарственные средства на рынках стран-участниц ЕАЭС по упрощенной процедуре.

«Получение сертификата GMP ЕАЭС — это подтверждение надлежащей работы фармацевтической системы качества, а также гарантия безопасности и эффективности наших препаратов. Наличие сертификата позволяет нам реализовывать продукцию на рынках всех стран-участниц ЕАЭС в рамках единых требований. Для достижения этого результата мы создали единую корпоративную систему качества, унифицировали подходы и процессы на всех пяти площадках, разработали внутренние стандарты и внедрили современные компьютеризированные системы управления. Это обеспечивает соответствие наших производств всем международным стандартам», — отметила корпоративный директор по качеству «Биннофарм Групп» Наала Гривапш.

«Биннофарм Групп» последовательно реализует стратегию по увеличению присутствия на внутреннем рынке и развитию международной экспансии, в частности, в странах СНГ, и регулярно подтверждает соответствие своих площадок требованиям GMP ЕАЭС. На сегодняшний день компания является крупнейшим экспортером российских лекарственных препаратов в страны СНГ; ее продукция представлена в 15 странах мира.

ООО «Биннофарм Групп»