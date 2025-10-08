На Ставрополье экс-директор интерната обвиняется в превышении полномочий

В Кочубеевском округе Ставрополья бывший директор психоневрологического интерната обвиняется в том, что за девять месяцев он не открыл номинальные счета для 16 недееспособных подопечных, поступивших в учреждение по решению суда в сентябре 2023 года, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Из-за действий чиновника люди с ограниченной дееспособностью не получили около 4 миллионов рублей — суммы пенсий и пособий, причитающихся им по закону. Директор интерната нарушил требования, обязывающие открывать средства на специальных счетах для защиты финансов подопечных.

СУ СКР по региону возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Подозреваемый находится под домашним арестом, расследование продолжается.

Станислав Маслаков