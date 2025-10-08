Жителю Усть-Катава ужесточили наказание за гибель четырех человек в ДТП

Челябинский областной суд ужесточил приговор 21-летнему жителю Усть-Катава за нарушение ПДД, повлекшее смерть супружеской пары и их двоих детей (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Вместо четырех с половиной лет он проведет в колонии-поселении шесть лет, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что в марте прошлого года водитель Hyundai Santa Fe двигался по дороге Усть-Катав — Орловка Катав-Ивановского муниципального района. Обгоняя попутную машину, он не учел обледенение проезжей части и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ 21102. В салоне находились супруги, младенец и дети шести и восьми лет. Среднему ребенку был причинен тяжкий вред здоровью, остальные погибли.

Катав-Ивановский городской суд в июле этого года назначил водителю наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на два года и 11 месяцев. В качестве смягчающих вину обстоятельств суд учел помощь виновного в ДТП при эвакуации пострадавших из автомобиля и выплату 100 тыс. руб. Однако прокурор посчитал такое решение необоснованным. Потерпевшие также обжаловали приговор. Облсуд согласился с мнением надзорного ведомства и усилил наказание до шести лет лишения свободы в колонии-поселении.

Виталина Ярховска