Главы 17 российских регионов изучили лучший мировой опыт в области архитектуры

В СберУниверситете запустился второй поток двухдневной образовательной программы «Архитектура для человека» для глав регионов и их управленческих команд. Программа реализуется совместно с ВШГУ Президентской академии. Ее участниками стали более 75 человек — среди них руководители 17 российских регионов (губернаторы и главы республик), их заместители, архитекторы регионов и мэры крупных городов.

«Это уже второй поток программы, которую мы реализуем вместе с администрациями регионов и правительством. Архитектура, инфраструктура и ландшафт должны формироваться вокруг потребностей человека. Поэтому переход от индустриально-центричного подхода к человекоцентричному — ключ к созданию комфортной и современной среды будущего. За два потока мы обучили около 250 руководителей из 47 регионов — это серьезный задел для изменения качества городской среды по всей стране»,— рассказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин заявил, что за последние годы в стране произошли очень большие изменения, которые нашли свое отражении в Стратегии пространственного развития РФ до 2030 года с прогнозом до 2036 года. «РФ смещает акцент на восток. Кроме того, воссоединение Донбасса и Новороссии с РФ требует от нас создания буферной зоны развития. Для комплексного подхода проводимой работы был утвержден национальный проект “Инфраструктура для жизни”, который вобрал в себя все, чем пользуется человек, где он живет, где работает, куда ходит, где отдыхает. Для достижения наших планов особенно важно ускорение строительства, сокращение инвестиционно-строительного цикла, активная работа по вовлечению земельных участков и актуализации кадастровой стоимости недвижимости. Главный итог, к которому мы стремимся, — значительное повышение качества жизни россиян»,— отметил господин Хуснуллин.