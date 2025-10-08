Гордуму Ставрополя вновь возглавил 76-летний Георгий Колягин

В Ставрополе на первом заседании городской думы девятого созыва официально представили председателя — им вновь стал Георгий Колягин.

На первом заседании думы девятого созыва он поблагодарил коллег за оказанное доверие и выразил надежду, что работа депутатов будет эффективной и направлена на благо жителей города.

Георгий Колягин родился 23 ноября 1948 года в ставропольском селе Степное и начал карьеру с должности товароведа, затем продолжил партийную карьеру. В 2011 году он стал главой Ставрополя и оставался на этом посту до 2016 года, когда возглавил городскую думу и с тех пор переназначался в этой должности. Входит в партию «Единая Россия».

Станислав Маслаков