Восемь миниатюрных скульптур «Ижика» установят в столице Удмуртии в год ее 265-летия при поддержке Сбера

Накануне Дня города «Ижик-турист» появился на металлической ограде вдоль аллеи, ведущей к ротонде около Летнего сада им. М. Горького. «Ижик-турист» в цилиндре, кафтане и с рюкзаком за спиной приглашает жителей и гостей столицы прогуляться по городу. Теперь у него появились еще два брата. Самый образованный «Ижик» поселился рядом с Дворцом детского (юношеского) творчества. Специально для него рядом с главным входом учреждения поставили скамейку, где каждый желающий сможет присесть и сделать памятное фото со скульптурой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

«Проект “Ижики” является ярким примером того, как творческие инициативы способны преобразовать городское пространство, привлекая внимание туристов и формируя позитивный имидж региона. Мы рады поддержать этот уникальный проект, который подчеркивает исторические корни и современные достижения Ижевска, способствуя развитию культуры и туризма. Сбер традиционно поддерживает социально значимые проекты, направленные на благоустройство городов и повышение качества жизни населения»,— рассказал и.о. управляющего удмуртским отделением Сбербанка Антон Тагилов.

Скульптор Александр Чувашев: «Когда брал глину в руки, образы “Ижиков” складывались у меня сами по себе. “Ижика” образовательного решил изобразить с книгой, которая была и остается основой знаний. Хотелось сделать его интересным, понятным для любого поколения, сохранить его исторический подтекст и придать свежесть, молодежность».

Ижик образовательный, как и все задуманные миниатюрные скульптуры, одет в кафтан, на голове — цилиндр, а в руках он держит книгу. Уже и традиция появилась: если потереть книжку, то можно получить ответы даже на самые сложные вопросы. Еще одну скульптуру спортивного «Ижика» установили рядом с Дворцом спорта. Мальчик-кафтанщик держит в руках кубок и лыжи.

История Ижика как талисмана города началась 15 лет назад, тогда в честь 250-летия Ижевска первую скульптуру установили на Центральной площади. Он стал символом преемственности традиций и молодого поколения Ижевска. В год 265-летия столицы Удмуртии эта история получила продолжение.

«Проект установки “Ижиков” родился в рамках конкурса Лучший государственный и муниципальный служащий Удмуртии. Жюри высоко оценило идею, и наш проект выиграл, поэтому уже в начале этого года мы приступили к его реализации. Все “Ижики” разные, у каждого свой характер и настроение. С появлением первого “Ижика” у горожан стали рождаться легенды и сказки, есть организации, которые тоже хотят присоединиться к проекту и придумать еще несколько скульптур. Очень надеюсь, что все “Ижики” станут новыми туристическими точками города и будут интересны как жителям Ижевска, так и гостям столицы»,— отметила заместитель начальника управления по культуре и туризму Администрации Ижевска Ирина Югова.

Всего в этом году при поддержке администрации Ижевска и Сбербанка в городе установят восемь миниатюрных скульптур. Каждая из них оформлена под определенную тематику и будет отражать историю города и его современный потенциал: промышленный, туристический, развлекательный, культурный, спортивный, многонациональный, образовательный, технокреативный.

Все восемь скульптур уже готовы, их установят до конца октября. Рядом с каждым памятником прикрепят QR-код, с помощью которого можно будет перейти в карту приложения «2ГИС», прочитать про проект и увидеть места размещения других миниатюр. После установки всех «Ижиков» планируется запустить прогулочный маршрут в виде квеста по поиску мини-скульптур.