С января по сентябрь 2025 года двухэтажные поезда перевезли почти 1,5 млн пассажиров по Горьковской железной дороге. Из них 310 тыс. отправились в пути по маршруту Казань — Москва, около 300 тыс. — между Йошкар-Олой и Москвой и 500 тыс. — между Чебоксарами и Москвой. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги (филиале ОАО «РЖД»).

Горьковская железная дорога проходит по территории 15 субъектов России, включая Татарстан, Чувашию и Марий Эл.

С 3 декабря 2025 года на магистрали начнут курсировать новые скоростные двухэтажные поезда «Буревестник» на маршруте Нижний Новгород — Москва, рассчитанные на перевозку более 730 пассажиров за рейс.

Анна Кайдалова