Сотрудник салона связи спас сбережения пермяков почти на полмиллиона рублей

В Перми сотрудник салона связи «Мегафон» предотвратил два случая попытки мошенничества, сообщает пресс-служба оператора. Местные жители могли лишиться почти 500 тыс. руб.

В офис оператора обратился мужчина с просьбой помочь оформить перевод крупной суммы в одну из стран СНГ. Его поведение насторожило одного из сотрудников отдела: посетитель заметно нервничал и не мог объяснить цель перевода, было понятно, что он действует под давлением. Похожая ситуация произошла с женщиной, которая пришла через несколько дней: она также пыталась совершить перевод по указанию неизвестных.

Пока сотрудник отвлекал клиентов разговорами, его коллеги сообщили о подозрительных ситуациях в полицию. Оба инцидента оказались примерами классической схемы дистанционного мошенничества. Благодаря бдительности работника салона связи пермяки сохранили свои деньги, суммарно почти 500 тыс. руб. Сотрудник оператора связи получил благодарственное письмо от начальника УМВД по Перми.