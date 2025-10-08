Вдова убитого генерала Кириллова избрана сенатором от Костромской области

Депутаты Костромской облдумы избрали в качестве своего представителя в Совфеде Светлану Кириллову («Единая Россия», ЕР). Она — вдова начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова, который погиб при теракте ВСУ в декабре 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Кириллова

Фото: Костромская областная дума Светлана Кириллова

Фото: Костромская областная дума

Видеозапись заседания транслировалась на сайте регионального парламента. Голоса депутатов распределились: 30 — «за», 1 — «воздержался». Результаты голосования парламентарии встретили аплодисментами и троекратным «ура». Новоизбранному сенатору вручили четыре букета цветов, один из них — от сенатора Николая Журавлева, представляющего в верхней палате исполнительную власть Костромской области.

В короткой речи после избрания госпожа Кириллова сообщила, что ее девизом на время работы в Совфеде станет фраза: «Люди важнее всего».

Кандидатуру Светланы Кирилловой внес председатель облдумы Алексей Анохин. Он назвал ее «человеком-лидером» и подчеркнул, что она «готова работать 24 на 7» (цитата по «РИА Новости»).

В карточке Светланы Кирилловой на сайте ЕР сообщается, что она занимает должность главного эксперта отдела Управления начальника войск РХБЗ в Минобороны РФ. Вдова генерала сменит на посту сенатора Сергея Калашника, заседавшего в Совфеде с 2020 года.

Степан Мельчаков