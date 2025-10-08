Почти 730 тысяч россиян захотели перевести накопительную пенсию в ПДС в СберНПФ

С начала запуска программы долгосрочных сбережений (ПДС) 728,3 тыс. россиян заявили к переводу в ПДС в СберНПФ 131,2 млрд руб. средств накопительной пенсии (ОПС). В этом году такое решение приняли уже 394,8 тыс. человек, которые подали заявки на перевод 60,4 млрд руб. Деньги по заявлениям, оформленным в этом году, поступят на личные счета ПДС в СберНПФ уже в марте 2026 года.

Перевод средств накопительной пенсии в ПДС дает возможность более гибко распоряжаться этой суммой. В ПДС можно получить доступ к этим деньгам раньше: спустя 15 лет участия в программе или при достижении пенсионного возраста (55 лет для женщин, 60 лет для мужчин). В системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) средства доступны только при выходе на пенсию. В случае тяжелой болезни, потери кормильца и других особых жизненных ситуаций средства ПДС можно снять досрочно, что также исключено для обычной накопительной пенсии. Помимо этого, все взносы и инвестдоход по ПДС застрахованы государством на сумму до 2,8 млн руб. — это в два раза больше лимита по обычным банковским вкладам.

В рейтинге по количеству заявлений на перевод средств накопительной пенсии в ПДС лидируют Москва и Московская область (102 тыс. заявлений), Санкт-Петербург и Ленинградская область (29 тыс. заявлений), Краснодарский край и Свердловская области (по 24 тыс. заявлений соответственно).

«Перевод средств накопительной пенсии в ПДС — это простой шаг к гибкости и росту будущих финансовых возможностей. Такой перевод позволит самостоятельно решать, как распоряжаться этими средствами. Многие не только используют эту возможность, но и активно пополняют уже оформленные счета. С начала года клиенты СберНПФ направили в ПДС 81,1 млрд руб.собственных средств. На личные взносы клиентов СберНПФ в этом году был начислен инвестиционный доход в размере 17,8%, а также поступило государственное софинансирование в общем размере 32 млрд руб. Увеличение собственных средств россиян на счетах ПДС за счет инвестдохода и господдержки произойдет и в следующем году»,— старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

Перевод средств накопительной пенсии в долгосрочные сбережения не отменяет обычную страховую пенсию от государства. Страховую пенсию человеку будут выплачивать ежемесячно, как только он достигнет положенного возраста. Размер выплаты будет зависеть от стажа и индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Участникам программы долгосрочных сбережений в СберНПФ также доступен вклад «Забота о будущем» с доходностью до 20% годовых. Повышенная ставка сработает при пополнении ПДС на сумму вклада или больше. Минимальная сумма открытия вклада — 50 тыс. руб. Оформить его можно в любом отделении Сбера.