Движение трамваев №1 и №10 закроют в Ижевске сегодня вечером

Движение трамваев в Ижевске на участке от магазина «Океан» до сквера Металлургов закроют вечером 8 октября из-за ремонта путей на ул. Песочной. Об этом сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «ИжГЭТ» Фото: пресс-служба «ИжГЭТ»

Последний рейс трамвая №1 с ул. Московской отправится в 22:10, от сквера Металлургов – в 22:56. Последний трамвай № 10 от ул. Ворошилова запланирован на 22:18, от сквера Металлургов – на 23:06. После этого общественный транспорт перенаправят до ул. Тимирязева.