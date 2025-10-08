На благоустройство дендропарка в Уфе направят более 42 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы на аукционе 17 октября выберет подрядчика благоустройства дендропарка имени Георгия Рутто, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 42,64 млн руб., его оплатят за счет средств городского бюджета.

Согласно документации, работы необходимо завершить до 15 января 2026 года. Подрядчик должен уложить тротуар из брусчатки на площади 2,26 тыс. кв. м, установить бортовые камни, разбить газон из луговых и газонных трав, провести наружное освещение и так далее.

Дендропарк заложен в 1950 году лесоводом Георгием Рутто как дендрарий Паркового лесничества Уфимского горлесхоза. Общая площадь составляет 7 га.

Майя Иванова