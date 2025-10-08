Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, по каким критериям будут оцениваться изделия Vacheron Constantin.

Vacheron Constantin и Phillips в ассоциации с Bacs & Russo анонсировали первую в истории подобную инициативу — конкурс элегантности, посвященный исключительно часам. По замыслу Ауреля Бакса, старшего консультанта Phillips и давнего поклонника классических автомобильных конкурсов элегантности, новый проект должен стать парадом элегантности в мире часового искусства. Поддержка Vacheron сделает проект по-настоящему знаковым. Речь идет о сохранении и осмыслении наследия, о коллекционерах и ценителях, которые формируют сердце часовой культуры. В этом уверены устроители. Мероприятие охватит карманные и наручные часы Vacheron Constantin, выпущенные до 1999 года. Оцениваться они будут по четырем ключевым критериям: подлинность, состояние, история и дизайн. Жюри возглавят Аурель Бакс и Кристиан Сельмони, директор по стилю и наследию Vacheron. Все подробности о подаче заявок, правилах участия и составе жюри будут опубликованы в начале следующего года. А имена победителей объявят в ноябре 2026 года на специальном мероприятии в Женеве. Коллекционерам Vacheron пора готовиться.

Во Франции XVII века конкурсы элегантности начинались как парады карет и костюмов. А в XX веке они стали конкурсами автомобильной элегантности: от Вилла д'Эсте на озере Комо до Пеббл-Бич в Калифорнии. Теперь это понятие впервые переносится в мир часового искусства.

Анна Минакова