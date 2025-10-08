Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, чем доска баварского автобренда и к компании SipaBoards отличается от более бюджетных аналогов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: BMW Фото: BMW

Когда наступит следующий пляжный сезон, можно будет прокатиться с ветерком на BMW по воде: теперь эмблема баварской марки красуется не только на автомобилях, мотоциклах или велосипедах, но и на сапбордах. Интерес к такому виду активного отдыха растет стремительно. В качестве примера можно привести ежегодный фестиваль на Фонтанке: казалось бы, совсем недавно он собирал несколько десятков энтузиастов, а сейчас надувные доски способны закрыть собой всю акваторию упомянутой реки, так что организаторам приходится ограничивать число участников. Даже удивительно, что марка BMW, которая всегда была «про спорт», так долго оставалась в стороне.

Итак, что это за доска? В специальный отсек у нее встраивается аккумулятор, поэтому надувается сапборд BMW самостоятельно, после нажатия кнопки. «Это неспортивно», скажете вы, и окажетесь правы. Потому что главная фишка — электродвигатель, который находится под днищем и способен разогнать доску до скорости четыре узла (7,5 км/ч по сухопутному). Этот мотор пригодится, если вы движетесь, например, против ветра или течения или поставили цель преодолеть большое расстояние, пройти которое одной только мускульной силы будет маловато. Пульт управления электродвигателем встроен в ручку весла.

Эту доску марка BMW разработала, конечно же, не самостоятельно, а в соавторстве с компанией SipaBoards из Словении. Но от себя баварский бренд добавил не только эмблему, которая красуется на надувной доске. Подразделение BMW Group Designworks разработало капсульную коллекцию одежды для сапбординга, систему подсветки доски, чтобы двигаться в темноте, холодильник для напитков и даже спецверсию камеры Insta360 X5. Стоит эта чудо-доска BMW почти €4 тыс. При этом просто электрический сапборд от компании SipaBoards уже сейчас продается в России за 300 тыс. рублей. То есть за бренд BMW и возможность оснастить доску вышеупомянутыми аксессуарами придется доплатить не так уж и много.

Дмитрий Гронский