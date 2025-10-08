«Симфоническое КИНО», фестиваль фильмов и спектакль «Мастер и Маргарита»

На предстоящей неделе казанцев ждет концертная программа с хитами «КИНО» с участием гитариста группы Юрия Каспаряна и симфонического оркестра. В Центре современной культуры «Смена» можно будет посмотреть фильмы о ментальном здоровье. Также в планах: концерты группы «Перемотка» и певицы Светы, постановка «Мастер и Маргарита» от Московского классического театра, выставка о Великом чайном пути и лекция о зумерах и миллениалах. Подробнее — в афише «Ъ».

10 октября в Татарской филармонии им. Тукая музыкальный коллектив «Фонограф-Джаз-Трио» под управлением народного артиста России Сергея Жилина представит концертную программу, посвященную пианисту и маэстро джазового пианизма Оскару Питерсону. Начало в 18:30, стоимость билетов — от 2500 руб. (12+).

10 октября в клубе Reborn состоится большой концерт группы «Перемотка» — флагманов инди-сцены с Урала. В год своего десятилетия группа презентует новый альбом «Зеленый луч» и исполнит все старые хиты. Начало в 20:00, билеты — 2300 руб. (12+).

11 октября в «Казань Экспо» пройдет концертная программа «Симфоническое КИНО», где прозвучат главные композиции группы: «Звезда по имени Солнце», «Спокойная ночь», «Группа крови», «Перемен» и многие другие. В концерте примут участие музыканты группы «Кино»: гитарист Юрий Каспарян, барабанщик Олег Шунцов, а также бас-гитарист Виктор Савич и большой симфонический оркестр. Видеоряд воссоздаст в зале атмосферу культового музыкального коллектива. Начало в 19:00, билеты от 3500 руб. (6+).

11 октября в 17:00 в театре им. Камала пройдет концерт «Пространство ритма». Ансамбль ударных инструментов Казанской консерватории и артисты оркестра театра им. Камала исполнят произведения современных композиторов, созданные специально для ударных инструментов. Стоимость билетов — от 1500 руб. (6+).

12 октября на сцене детского парка «Елмай» выступит молодой башкирский музыкант, композитор и мультиинструменталист Айдар Исхаков. В своем творчестве он стремится сохранять культурную идентичность через музыку, экспериментируя с жанрами и технологиями. Начало концерта в 17:00, вход свободный.

12 октября на концертной площадке в Korston с сольной программой выступит певица Света. Зрителей ждут главные хиты, среди которых: «Дорога в аэропорт», «Что мне делать сегодня», «Твои глаза», «А может нет, а может да» и другие. Начало в 20:00, билеты от 3325 руб. (18+).

Какие спектакли посмотреть

10 и 11 октября можно будет посетить аудиоспектакль «9 этажей любви» — часовую пешеходную прогулку по набережной Казанки и Центру семьи «Казан». Зрители узнают историю артиста Сергея, который пытается реализоваться в профессии, заработать деньги для молодой семьи и наладить отношения с женой. Начало показов в 18:30 и 17:00, билеты — 1500 руб. (16+).

11 октября в 19:00 в творческой лаборатории «Угол» покажут моноспектакль «Моему сыну». Это трогательные, местами ироничные рассуждения молодого отца о трудностях воспитания первенца: о любви и памперсах, футболе и танцах, создании первой рок-группы и «предзаправочных» хот-догах перед походом на скучное мероприятие. Стоимость билета — 800 руб. (12+).

12 октября в ТЮЗе им. Кариева покажут спектакль «Омут», в котором раскрывается вечная тема отцов и детей. Мистическая драма пронизана мотивом двоемирия: миры реальный и потусторонний, предков и потомков связаны друг с другом неразрывной нитью, а их влияние друг на друга может оказаться непредсказуемым. Начало в 18:00, билеты от 600 руб. (16+).

12 октября в Особняке Демидова покажут спектакль «Горький оптимизм». С юности будущий писатель Максим Горький наблюдал несправедливость и верил, что перемены возможны, если человек осознает свою силу. Однажды с ним вступает в переписку рабочий Леонид Хинкулов, который берется развенчать романтическую наивность писателя. Через их диалог спектакль исследует, к чему может привести «горький оптимизм». Начало показов в 19:00, билеты — от 700 руб. (16+).

13 октября Московский классический театр представит в Казани спектакль «Мастер и Маргарита» по классическому произведению Михаила Булгакова. Знакомые зрителям образы предстанут в новом свете благодаря использованию современных технологий. Постановку покажут в Татарской филармонии им. Тукая. Начало в 19:00, билеты от 1300 руб. (12+).

14 октября в 18:30 в театре «Экият» можно будет посмотреть кукольный спектакль «Материнское поле» — это история многих женщин, семей и народов. Спектакль поднимает вопросы о человеческом предназначении, горе, счастье, мужестве, судьбе и о любви к Родине. По сюжету вдова, потерявшая на войне мужа и троих сыновей, выходит к полю, чтобы поведать матери-земле свое горе. Стоимость билетов — от 450 руб. (12+).

Что смотреть в кино

Спортивная драма «Первый на Олимпе» рассказывает о Юре Тюкалове, который пришел в академическую греблю после войны. После встречи с тренерами Михаилом и Верой Савримович у Юры открывается второе дыхание, и он начинает жизнь заново. Победы даются нелегко, но у Юры есть любовь, талант и родная команда, которую не остановить: их цель — Олимпиада в Хельсинки. (12+)

С 9 октября выходит в прокат российская фантастическая комедия «Сводишь с ума». По сюжету Алиса заселяется в квартиру в Санкт-Петербурге, в которой обнаруживает необычное зеркало. Оно показывает девушке параллельную реальность той же самой квартиры. Только проживает в этой параллельной реальности не Алиса, а тусовщик Иван. (12+)

Российская семейная комедия «Мужские правила моего деда» идет в кинотеатрах. Вдовец Виктор Степанович — человек старой закалки, который желает, чтобы его внук не вырос размазней, как нынешний жених его дочери. После сердечного приступа врачи сообщают ему неутешительный прогноз: деду осталось жить три месяца, и даже операция не дает гарантий на выздоровление. Отказавшись от лечения, мужчина решается на отчаянный поступок — похитить собственного внука и отправиться в поездку, полную приключений и наставлений. (12+)

Чем заняться еще

С 9 по 12 октября в Центре современной культуры пройдет Mental Health Film Festival — кинофестиваль, поднимающий темы от детских травм до психических расстройств. В программе: короткометражные, полнометражные и документальные фильмы. Кроме того, в рамках фестиваля 11 октября после показов фильмов о депрессии пройдет обсуждение с психологом Инной Минхайровой. Стоимость билетов на показы — 500 руб.

10 октября в КЦ «Московский» состоится поэтический вечер Ani Aspeti, которая выступит с новой программой «Честно». Это поэтический моноспектакль-исповедь, где главный герой проходит внутренний путь от рождения до зрелости, осмысливая свой опыт и приглашая зрителя к откровенному разговору. Начало в 19:00, билеты от 1000 руб. (12+).

10 октября в галерее современного искусства «БИЗОN» откроется выставка «Всегда время пить чай» российско-китайского художника Си Ло. Экспозиция из живописных и графических работ посвящена Великому чайному пути. На открытии выставки можно будет пообщаться с художником: на паблик-токе он расскажет о своих произведениях и ответит на вопросы. Начало открытия в 18:30, стоимость билета — 300 руб.

14 октября в Присутственных местах Казанского Кремля откроется персональная выставка художника, скульптора и сценографа Юрия Купера «Сфумато» от московской галереи Askeri Gallery. В экспозицию войдет более 20 монументальных полотен, скульптуры, архитектурные и пространственные проекты, а также проекции театральных залов, напоминающие о работе автора художником-постановщиком в опере «Борис Годунов» на сцене Большого театра. Стоимость билета — 350 руб.

11 октября в «Баскет-холле» состоится матч Единой лиги ВТБ с участием казанского баскетбольного клуба «Уникс» и «Уралмаша» из Екатеринбурга. Начало в 16:30, билеты от 320 руб.

12 октября в Stand Up Kazan выступит Борис Зелигер — опытный комик из Санкт-Петербурга, участник проекта «Открытый микрофон» на ТНТ и участник различных интернет-проектов от Labelcom. Начало выступления в 20:30, билеты от 600 руб. (18+).

15 октября в Belova Art Gallery пройдет лекция «Как зумер живет в мире, построенном иксом и миллениалом?» Клинический психолог Лилия Зайцева расскажет о теории поколений и о том, каким видят мир зумеры. Начало в 18:30, стоимость билетов — 850 руб. (16+).

