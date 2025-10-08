«С помощью технологий человек превращается в настоящего киборга»

Обозреватель “Ъ FM” рассказывает о том, как люди расширяют свои возможности, используя новейшие разработки.

Будущее наступило, а реальность вторит практически всем сценариям футуристических фильмов. Например, технологии, которые призваны восстанавливать наши способности, уже их превосходят. А с помощью некоторых из них человек превращается в настоящего киборга. Так, в 2022-м британская Gravity испытала свой летающий костюм в горах Словении в рамках учений НАТО. Реактивный джет-сьют, как подчеркивали разработчики, может поднять человека на высоту больше 3,5 тыс. м минут на десять. Как писали СМИ, семь лет назад несколько экземпляров даже поступили в продажу, дерзкую мечту Икара можно было исполнить за $450 тыс. Другой пример — контактные линзы, которые позволяют видеть в темноте вспышки инфракрасного света, стоимостью примерно $200 за пару.

Экзоскелеты, которые восполняют утраченные функции тела, существуют в различных вариациях. Недавно китайские исследователи представили версию для рук: роботизированная кисть позволит спасателям поднимать плиты весом около 200 кг, подчеркивают разработчики. А четыре года назад команда из Университетского колледжа Лондона представила напечатанный на принтере «третий большой палец». Протез менял впечатление мозга о собственной руке. Научные попытки соединить мозг с компьютером проводились еще в 1970-х. Теперь в этой сфере конкурируют сразу несколько игроков, а нейрочипы, как ожидают ученые, совершат настоящую революцию.

Анна Кулецкая