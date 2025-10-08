В Ставрополе отремонтировали восемь улиц

В центре Ставрополя завершили масштабное обновление восьми участков городских улиц, сообщил в Telegram-канале глава города Иван Ульянченко.

Работы велись на улицах Артема, Морозова, Розы Люксембург, Краснофлотской, Маршала Жукова, Лермонтова, а также прилегающих переулках. На пяти улицах расширили проезжие части, чтобы улучшить движение легкового и общественного транспорта, оборудовали переходно-скоростные полосы и увеличили парковочные зоны. На нерегулируемых пешеходных переходах установили искусственные неровности, пандусы и поручни, что сделало их более удобными для маломобильных граждан.

Особое внимание уделили улице Лермонтова: на участке от Доваторцев до Ленина коммунальные службы заменили изношенный многолетний участок водопровода. После завершения ремонтов подземных коммуникаций дорожные службы уложили новое асфальтовое покрытие, обустроили тротуары и велодорожку. Общая протяженность обновленного дорожного полотна составила около 5 километров.

Станислав Маслаков