Три посетителя можгинского бара пострадали из-за студента колледжа из Ижевска

Полицейские задержали 19-летнего учащегося колледжа из Ижевска, который бросал брусчатку в сторону входной группы бара, расположенного в Можге. Трое посетителей получили телесные повреждения различной степени тяжести. Об этом сообщили в МВД по Удмуртии.

После инцидента потерпевшие обратились в полицию. При задержании студент объяснил свои действия тем, что его выгнали из заведения за неподобающее поведение.

Правоохранители возбудили уголовное дело за «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По статье предусмотрено до 7 лет лишения свободы.