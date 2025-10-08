СКР показал кадры с места убийства архитектора Супоницкого в Петербурге

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) прибыли на Кременчугскую улицу в Санкт-Петербурге, где застрелили известного архитектора Александра Супоницкого. Пресс-служба СКР опубликовала видео с места убийства.

По данным следствия, господин Супоницкий утром вышел провожать дочь в школу. У лифта он встретил соседа. Тот выстрелил в мужчину из карабина. После стрелявший спустился в свою квартиру этажом ниже и покончил с собой, следует из пресс-релиза СКР.

На кадрах показана площадка возле лифта, где произошло убийство. Также следователи осмотрели квартиру убийцы после пожара. Там же обнаружен карабин, из которого мужчина застрелил Александра Супоницкого.

Возбуждено дело по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью). Обстоятельства происшествия устанавливаются.