Число незаконных переходов американо-мексиканской границы упало до минимума с 1970 года
С октября 2024 года по сентябрь 2025 года пограничная служба США зарегистрировала почти 238 тыс. попыток незаконного перехода границы между США и Мексикой. Это самый низкий показатель с 1970 года, когда были зафиксировано около 202 тыс. таких случаев. Эти цифры приводит CBS News со ссылкой на данные департамента внутренней безопасности США.
Фото: Adrees Latif / Reuters
Как отмечает CBS News, показатели нынешнего года кардинально отличаются от тех, что были при администрации Джо Байдена. Так, в 2022 году было совершено 2,2 млн попыток пробраться на территорию США в обход официальных пунктов пропуска, что стало абсолютным рекордом. Большинство — более 60% — незаконных попыток за последние 12 месяцев также были совершены еще при администрации Байдена.
CBS News цитирует пресс-секретаря Белого дома Абигейл Джексон, которая заявила, что президент Трамп «полностью выполняет свое обещание защитить нашу южную границу» и что «американцы теперь находятся в большей безопасности» от «нелегальных чужаков и опасных наркотиков». В то же время аналитики Института миграционной политики Ариэль Руис Сото отмечает, что снижение числа незаконных пересечений началось еще летом 2024 года, когда администрация Байдена ужесточила требования к предоставлению убежища. А администрация Трампа, по словам эксперта, за несколько месяцев установила «новую норму» миграционных потоков.