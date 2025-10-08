Число незаконных переходов американо-мексиканской границы упало до минимума с 1970 года

С октября 2024 года по сентябрь 2025 года пограничная служба США зарегистрировала почти 238 тыс. попыток незаконного перехода границы между США и Мексикой. Это самый низкий показатель с 1970 года, когда были зафиксировано около 202 тыс. таких случаев. Эти цифры приводит CBS News со ссылкой на данные департамента внутренней безопасности США.

Как отмечает CBS News, показатели нынешнего года кардинально отличаются от тех, что были при администрации Джо Байдена. Так, в 2022 году было совершено 2,2 млн попыток пробраться на территорию США в обход официальных пунктов пропуска, что стало абсолютным рекордом. Большинство — более 60% — незаконных попыток за последние 12 месяцев также были совершены еще при администрации Байдена.

CBS News цитирует пресс-секретаря Белого дома Абигейл Джексон, которая заявила, что президент Трамп «полностью выполняет свое обещание защитить нашу южную границу» и что «американцы теперь находятся в большей безопасности» от «нелегальных чужаков и опасных наркотиков». В то же время аналитики Института миграционной политики Ариэль Руис Сото отмечает, что снижение числа незаконных пересечений началось еще летом 2024 года, когда администрация Байдена ужесточила требования к предоставлению убежища. А администрация Трампа, по словам эксперта, за несколько месяцев установила «новую норму» миграционных потоков.

Алена Миклашевская