Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, какие условия предлагаются гостям за 990 дирхамов в сутки.

Туристов в Абу-Даби заселят поплавать — новый формат проживания появился этой осенью в столице ОАЭ. На набережной Яс Марина после всех доработок открывается первый плавучий пятизвездный отель, которым будет управлять опытный в этом деле игрок Dutch Oriental. Суперъяхта Orchid Overnight со стороны похожа на плавучую многоэтажку. На борту обустроен 31 номер, включая 24 улучшенных сьюта, четыре VIP-номера и три королевских люкса площадью 60 кв. м с гостиной зоной и гидромассажной ванной. Комнаты оформлены в современном стиле, внутри предусмотрена интеллектуальная система управления. На крыше всей этой футуристичной прямоугольной конструкции расположена терраса с лежаками. Поверхность напоминает лужайку, на которой можно загорать, наслаждаться прохладным напитком и видом на бухту. В целом судно базируется на одном и том же месте, в десяти минутах от пляжа, но на время заката отправляется в круиз по заливу.

Гостям обещают дополнительные услуги в виде консьерж-сервиса и эксклюзивных ужинов. Стоимость проживания, кстати, относительно бюджетная: провести время на суперъяхте можно за сумму от 990 дирхамов в сутки (это примерно 22 тыс. руб.). Любопытно, что весь плавучий отель может быть предоставлен одному заказчику под частное мероприятие. Как отмечают власти Объединенных Арабских Эмиратов, объект станет частью целой серии ботелей. В Дубае уже курсирует исторический корабль, превращенный в отель, Queen Elizabeth 2, а еще один проект — Kempinski Floating Palace — находится в стадии строительства. Он, как ожидается, получит прописку на набережной пляжа Джумейра и начнет принимать гостей в 2026 году.

Яна Лубнина