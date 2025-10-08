«Придумали макароны сицилийские крестьяне»

Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает о том, когда и как начали изготавливать пасту.

В СССР, где слово «паста» так и не вошло в обиход, упорно бытовала городская легенда: мол, макароны делают на патронных станках, потому и калибр у них 7,62. Неправда, конечно: диаметр макарон — 1 мм, и придумали их вовсе не советские оружейники, а сицилийские крестьяне. По их мнению, отверстие помогает пасте равномернее провариться и лучше пропитаться соусом. Паста с дырочками в соответствии с формой называется bucatini, от итальянского buco, «дыра». Их проделывает специальный пресс, протягивающий тесто через спицу. В XVIII веке такая машина столь впечатлила будущего президента США Томаса Джефферсона, что он заказал подобную для своего поместья в Вирджинии. А двумя-тремя столетиями раньше сицилийцы и неаполитанцы делали букатини вручную, накручивая тонкое тесто на проволоку, а затем ее вытаскивая. Тяжелая работа, зато мирная и никаких патронов.

Павел Шинский